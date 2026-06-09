حكم الصلاة في القطار: أمين الفتوى يوضح الضوابط الشرعية للمسافرين

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أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من أحد المواطنين حول حكم الصلاة أثناء التواجد في القطار عند دخول وقت الصلاة، خاصة مع صعوبة النزول أو أداء الصلاة في وقتها بشكل طبيعي.

ما حكم الصلاة أثناء التواجد في القطار؟ หรือضّح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن الأمر يتوقف على وقت الصلاة وظروف الرحلة، وهل سيتمكن الشخص من أداء الصلاة بعد النزول قبل خروج وقتها أم لا. إذا كان وقت الصلاة ممتدًا، مثل صلاة الظهر في أول وقتها، وكان الراكب سيصل قبل دخول وقت العصر بمدة كافية، ففي هذه الحالة يجوز له تأجيل الصلاة حتى ينزل ويؤديها بشكل طبيعي في مكان مناسب.

أما إذا كان القطار سيصل بعد خروج وقت الصلاة، فيجوز للمسافر أن ينوي جمع التأخير، بحيث يصلي الظهر مع العصر عند الوصول، سواء بإتمام الصلاة أو بالقصر إذا كان في حكم المسافر، وفقًا للضوابط الشرعية. وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه إذا ضاق الوقت ولم يتمكن من النزول أو الجمع، فعليه أن يصلي على حسب استطاعته داخل القطار، ولو بالإيماء أو دون استقبال القبلة عند العجز، مشيرًا إلى أن بعض الفقهاء يرون صحة الصلاة في هذه الحالة، بينما يرى آخرون إعادتها بعد الوصول، مراعاة لحرمة الوقت وامتثالًا للأمر الإلهي





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