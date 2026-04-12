حكم وضع الأموال في المصحف الشريف: هل يجوز أم أنه امتهان؟

توضح هذه المقالة حكم وضع الأموال في المصحف الشريف، استنادًا إلى آراء العلماء ودار الإفتاء المصرية، مع تسليط الضوء على أهمية احترام وتعظيم القرآن الكريم، وتقديم إرشادات حول آداب التعامل مع المصحف، والفرق بين المصحف والقرآن الكريم.

يثير هذا المقال سؤالاً هامًا: هل يجوز شرعًا وضع الأموال داخل المصحف الشريف؟ يهدف المقال إلى توضيح حكم هذه المسألة، استنادًا إلى آراء العلماء ودار الإفتاء المصرية، مع تسليط الضوء على أهمية احترام و تعظيم القرآن الكريم . القرآن الكريم هو كتاب الله العزيز، كلامه المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والذي يحمل في طياته هدى ونورًا للمسلمين. من هنا تكمن أهمية معرفة الأحكام المتعلقة بالتعامل معه، بما في ذلك وضع الأشياء داخله، وذلك لصيانة قدره ومكانته.

يتناول المقال أيضًا آداب التعامل مع المصحف الشريف، مستعرضًا بعض الممارسات التي قد تتنافى مع التوقير والاحترام الواجبين لكتاب الله. يهدف المقال إلى تثقيف القارئ وتوعيته بأحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالقرآن الكريم، لتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على حرمة المصحف وتجنب أي ممارسات قد تُعتبر إهانة له. ويقدم المقال شرحًا للفرق بين المصحف والقرآن، موضحًا أن المصحف هو المكتوب من القرآن الكريم، بينما القرآن هو كلام الله تعالى نفسه. ويوضح المقال أن تعظيم القرآن الكريم واجب على كل مسلم، وذلك من خلال احترام المصحف الشريف وتجنب أي سلوك يقلل من شأنه. \تؤكد دار الإفتاء المصرية على وجوب تعظيم القرآن الكريم واحترامه، وتنزيهه عن كل ما يُشين. وتوضح أن من مظاهر التكريم عدم وضع المصحف تحت أي شيء، أو وضع أمتعة أو كتب فوقه، أو فعل أي شيء يعتبر 'عرفًا' إهانة له. يُنقل عن الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الأسبق، تأكيده على أن المصحف نزل للتعبد بقراءته وليس لحفظ الأمانات. يشير المقال إلى أن الأصل المتفق عليه بين المسلمين هو وجوب تعظيم المصحف، وأن وضع النقود داخله إذا كان لحاجة فلا حرج فيه، أما إذا لم تكن هناك حاجة فالأولى تركه. تُذكر العديد من الآداب التي يجب مراعاتها عند التعامل مع المصحف، منها عدم وضع أي شيء فوقه، وعدم الاستناد عليه، وتناوله باليد اليمنى، وعدم وضعه على الأرض، والحفاظ عليه من التلف. يوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، الفرق بين المصحف والقرآن، حيث يعتبر المصحف اسمًا للمكتوب من القرآن الكريم، بينما القرآن هو كلام الله تعالى. ويوضح أن كل شيء في الحياة له وجود في الأعيان، وفي الأذهان، وفي اللسان، وفي البنان، وأن كلام الله موجود في المصحف، ويتلى بالألفاظ، وله وجود في الحروف، وفي الأذهان. \يسعى المقال إلى تقديم توجيهات واضحة للمسلمين حول كيفية التعامل مع المصحف الشريف، بهدف تعزيز التقدير والاحترام لكتاب الله، وتجنب أي ممارسات قد تُسيء إليه. يُشدد المقال على ضرورة تجنب وضع النقود أو أي أشياء أخرى داخل المصحف، إلا في حالات الضرورة القصوى، وذلك تجنبًا للشبهات والآراء التي قد تعتبر هذا الفعل إهانة للقرآن الكريم. ويوصي المقال بضرورة الالتزام بآداب التعامل مع المصحف، مثل الوضوء قبل مسه، وعدم وضعه في أماكن غير لائقة، والمحافظة عليه من التلف، وغيرها من الآداب التي تعكس الاحترام والتقدير لكلام الله. ويدعو المقال القراء إلى التدبر في معاني القرآن الكريم، والعمل بأحكامه، والالتزام بتعاليمه، وذلك لتحقيق الفائدة المرجوة من قراءته، وتعظيم شأن كتاب الله في قلوبهم. إن فهم هذه الآداب والأحكام يساهم في بناء مجتمع مسلم واعٍ، يحترم كتابه الكريم، ويحافظ على مكانته السامية في قلوب المسلمين





