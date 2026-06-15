حكم الأمانة في دراجات القانون: احتراج هيئة المفوضين على تعديل قانون الإيجار القديم 2025

نظرة مفصلة على قرار هيئة المفوضين الدستوريين لتأجيل النظر في دعوى الطعن على مواد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، مع تحليل للنتائج المحتملة وتأثيرها على الملاك والمستأجرين

بأحكامه الدستورية، أصدرت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا قرارا مثيرا للجدل حول التعديلات المُقدمة لائحة الإيجار القديم، رقم 164 لسنة 2025، بإعادة تأجيل النظر في الدعوى المقامة طعنا على مواد قانون الأجر القديم المقتضبة في المادتين الثانية والسابعة.

جاء القرار بتاريخ 26 يوليو، وخلص أن ستجرى الجلسة الإجرائية في موعد أقصاه 9 أغسطس المقبل، مع إبلاغ الجانبين بالمعلومات المطلوبة لتحضير رصد النقاط الدستورية. نشرت الأنباء الإعلامية وتأثيراته على حراك صفقات التأجير في العقارات السكنية والاقتصاد الوطني، ليثبت فحوى المحكمات القضائية وقدرتها على تحريك قواعد السكن البسيط.

وفي الوقت نفسه، تُقدم الشركة الموحدة للوثائق القانونية تقديرات تفصيلية للجنود المستهلكة، وبحسب الإحصائيات الأخيرة، فإن أكثر من 3200 فعل رهنية تستكبر على سبيل الاستئناف أمام المحكمة الدستورية بشأن هذا القانون، مما يضع صعوبة على مهام الهيئة في تحقيق استقرار القطاع. بحسب تقارير المحكمين، ثمة احتمالان رئيسيان قد ينتهي بهما التقرير المتوقع، كليهما مُستند إلى قيمة القنصلية الدستورية المتعلقة بالحق في السكن، والمساواة، والعدل الاجتماعي.

وفي حال تبين أن المواد المستغلة تتعارض مع تلك المبادئ، ستوصي الهيئة بقبول الدعوى وتمنع المواد، مما سيؤدي إلى إلغاء المادتين المذكورتين وإعادة صياغة إطار القانون ليتماشى مع القيم الدستورية. أما في حال تبين عدم تعارض المواد مع الدستور، فستفضى للمحكمة الدستورية العليا القرار بأن يظل القانون ساريا دون تعديل، مع جلب مراجعة دورية للكتابة التشريعية مستقبلا، ليعكس مطالب السوق والعملاء المتجددة.

وتشمل الخطط أيضًا تحديث بنود تحديد الإيجار بناء على مؤشرات التضخم، وتقديم حوافز للمتوفين في القطاع العقاري للمساهمة في استقرار الأسعار. إلى هذا الحد، نشرت وزارة الإسكان والأطر القانونية مورداً للمستثمرين للمساهمة في نشر الوعي بالقانون الحالي، وصمم متخصصون سياسات معالجة المخاوف المتعلقة بالاستقرار في عقود الإيجار. في تصريح خاص، أشار أحد محامي الحقوقیة الوساطة في الدار، إلى ضرورة إشراك الهيئة تعزيزا للثقة في العملية الدستورية، مع توجيه دعوة للمحكمة العليا لحكم متى سيتطرق إصدار حكم نهائي.

وتتابع الدوائر القضائية الصفقات والمستجدات بثيق برؤية فاعلة لإثبات بأن القانون يكون حاضراً أمام كل فئة من المجتمع وفقاً لإحكام الدستور وضمان مساوية الحقوق. يستحضر الخبراء أيضاً التحديات التي يواجهها السوق العقاري نتيجة لتداخل التعديلات السابقة مع القانون القديم، ويبرز الحاجة إلى تبني نظام إشراك المجتمع أولاً لضمان إتمام النظم، مع تسجيل الملكية وتوثيق حقوق المستأجرين بحيث يصبح طلب العدالة أكثر دقة وموثوقية، وزيادة عدالة الإقامة في المستقبل





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