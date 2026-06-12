حسناً هذا خبر عن حكم صيام يوم عاشوراء من دار الإفتاء المصرية، واضح أن هذا الخبر يشرح حكم صيام يوم عاشوراء، والجواب عن السؤال: هل نصوم يوما قبله أم بعده؟

قالت دار الإفتاء المصرية، إن يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، وصيامه سنة فعلية وقولية عن النبي صلى الله عليه وآله سلم، ويترتب على فعل هذه السُّنَّة تكفير ذنوب السَّنَة التي قبله.

كم باقٍ على يوم عاشوراء 1448؟.. موعد صيام عاشوراء وفضائله وأفضل الأعمال المستحبة. هل نصوم يوما قبله أم بعده؟.. دليل صائمي عاشوراء وأحكامه الفقهية وأفضل مراتبه.

استشهدت دار الإفتاء في فتوى عن صيام يوم عاشوراء، بما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قدِمَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسَلَّمَ المَدِينَةَ فَرَأَى اليَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: ما هذا؟ ، قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم، فصامهم موسى، قال: فأنى أحق بموسى منكم، فصامهم، وأمر بصيامهم. أخرجه البخاري. صيام يوم عاشوراء.

وعن السيدة عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم عاشوراء. أخرجه مسلم في صحيحه. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صيام يوم عرفة، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلته، والسناه التي بعدها، وصيام يوم عاشوراء، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. أخرجه مسلم.

وذكرت دار الإفتاء أن ما ذكره الفقهاء من كراهة إفراد يوم الجمعة بالصيام؛ فذلك لما ورد في السنة النبوية المطهرة من النهي عن ذلك؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه، أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: لا يصمن أحدكم يوم الجمعة، إلا يومًا قبله أو بعده. متفق عليه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سئل: عن نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم يوم الجمعة؛ فقال: نعم. متفق عليه.

وقد فهم شراح الأحاديث أن النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام الوارد في هذين الحديثين، وغيرهما من الأحاديث لا يشمل من كانت له عادة كمن يصوم يومًا ويُفطر يومًا، ولا من يصوم يوم عاشوراء، وما شابهه من صيام النوافل. وتابعت دار الإفتاء: ولو وافق يوم عاشوراء يوم جمعة، فصيامه مشروع بلا كراهة؛ لأن نية الصائم صوم عاشوراء لا الجمعة، ولأن النهي عن صوم يوم الجمعة مخصوص بما لم تكن للإنسان عادة أو وافق صومًا واجبًا أو مندوبًا





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

صيام يوم عاشوراء، دار الإفتاء، حكم صيام يوم عاشورا

United States Latest News, United States Headlines