حكم لبس الصندل أثناء الإحرام: يجوز للمُحرِم شرعًا ارتداء الحذاء المعروف ب".الصندل" بدلًا عن النعلين

المستشارون الشرعيون أجابوا على سؤال يتعلق بحكم لبس الصندل للمحرم. وقد أحرّم شخص مُسنّ بالحج، لم يستطع المشي من دون صعوبة، مما أدى إلى ارتداء الحذاء المعروف ب".الصندل" لإحكامه في القدم بدلاً عن النعلين. وذكرَوا أنّ ذلك جائز شرعًا، بشرط أنّ Hentشف الكعبين ولا يستر رؤوس الأصابِع وأنف القدمين.

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: ما حكم لبس الصندل للمحرم؟ وقد أحرم رجل مُسنّ بالحج ولم يستطع المشي بإحكام فيما يسمى ب". الشِّبشِب"؛ لانزلاقه من قدمه أثناء المشي، فارتدى الحذاء المعروف ب".

الصندل" لإحكامه في القدم، حيث إنه يشبه النعل إلا أن به شريطًا خلفيًّا من أسفل الكعبين، فهل يجوز ارتداؤه الصندل أثناء الإحرام شرعًا؟ دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه يجوز للمُحرِم شرعًا أن يلبس الحذاءَ المعروف ب". الصندل" -وهو عبارة عن نعلٍ به سُيُور يُثبَّت بها في القدم أسفل الكعبين- بدلًا عن النعلين (الشبشب)، ما دام يكشف الكعبين ولا يستر رؤوس الأصابِع وأعقاب القدمين، من غير فديةٍ عليه في ذلك ولا حرج





