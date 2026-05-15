حكم الطواف بالكرسي المتحرك في مناسك الحج والعمرة وفق دار الإفتاء المصرية

تفصيل شامل لفتوى دار الإفتاء المصرية بشأن صحة الطواف باستخدام الكرسي المتحرك للمرضى والأصحاء، مع استعراض أدلة المذاهب الأربعة من الكتاب والسنة.

أصدرت دار الإفتاء المصرية توضيحاً فقهياً شاملاً ومفصلاً يتناول الحكم الشرعي المتعلق بأداء مناسك الطواف حول الكعبة المشرفة باستخدام الكرسي المتحرك، وذلك في إطار سعي الدار الدائم لتقديم الإجابات الشرعية التي تيسر على المسلمين أداء عباداتهم وفق الضوابط الفقهية الصحيحة.

وقد أكدت الدار في فتواها أن الأصل في أداء الطواف هو المشي على القدمين لكل من أحرم بالحج أو العمرة وكان قادراً على ذلك، استناداً إلى النصوص الشرعية التي تحث على اتباع السنة النبوية في أداء المناسك.

ومع ذلك، فإن الشريعة الإسلامية مبنية على قاعدة التيسير ورفع الحرج، ومن هنا أكدت الدار أنه لا يوجد أي مانع شرعي يمنع الشخص الذي يعاني من عذر طبي أو جسدي يمنعه من المشي من استخدام الكرسي المتحرك، بل إن هذا الأمر محل اتفاق بين جميع الفقهاء، حيث يعتبر الطواف في هذه الحالة مجزئاً وصحيحاً تماماً، ولا يترتب عليه أي تقصير في العبادة، بل هو تطبيق لروح الشريعة التي تراعي أحوال الضعفاء والمرضى وكبار السن، مما يجعل الكرسي المتحرك وسيلة شرعية ومعينة على تحقيق مقصد العبادة دون تكليف النفس ما لا تطيق.

أما فيما يتعلق بحالة الشخص القادر جسدياً والذي يختار الطواف راكباً على كرسي متحرك دون وجود عذر طبي واضح، فقد استعرضت دار الإفتاء آراء المدارس الفقهية الأربعة لتوضيح الصورة للمكلفين. فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة في رواية مشهورة إلى أن المشي شرط لصحة الطواف للقادر، وبناءً على ذلك، رأوا أن من طاف راكباً دون عذر قد يلزمه إعادة الطواف أو تقديم فدية شرعية وهي الدم، وذلك للحفاظ على هيئة العبادة كما وردت.

وفي المقابل، تبنى المذهب الشافعي ورواية أخرى عند الحنابلة رأياً أكثر تيسيراً، حيث اعتبروا أن الركوب أثناء الطواف جائز ومجزئ حتى لغير المعذور، مع التأكيد على أن المشي يظل هو الأكمل والأفضل لمن استطاع إليه سبيلاً. واعتمد أصحاب هذا الرأي على أن المقصد الأساسي من الطواف هو الدوران حول البيت العتيق بالعدد المطلوب، وأن الركوب لا يبطل هذا المقصد، مستدلين بوقائع من السنة النبوية، حيث ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد طاف في حجة الوداع وهو راكب على بعيره، مما يعد دليلاً شرعياً قوياً على جواز الركوب وصحة الطواف في هذه الحالة.

وفي سياق الاستدلالات الشرعية، أشارت دار الإفتاء إلى أن نصوص الكتاب والسنة توازن بين الأصل والبديل عند الضرورة. فمن القرآن الكريم قوله تعالى ليطوفوا بالبيت العتيق، وهو أمر عام يشمل الجميع، لكن تطبيقه يختلف باختلاف القدرة البدنية.

ومن السنة النبوية، استحضرت الدار حديث السيدة أم سلمة رضي الله عنها، عندما شكت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من وجعها وتعبها، فأذن لها بأن تطوف راكبة من وراء الناس، وهو ما يرسخ قاعدة أن الركوب رخصة شرعية تُمنح عند الحاجة والضرورة.

وبناءً على هذه المعطيات، خلصت دار الإفتاء إلى أن المختار للفتوى في العصر الحالي هو جواز الطواف راكباً حتى لغير المعذور، تأكيداً على مبدأ التيسير الذي هو سمة الإسلام، ومع ذلك، شددت الدار على نصيحة غالية للمسلمين، وهي أن يحرص كل قادر على المشي خروجاً من خلاف الفقهاء واحتراماً للأصل الشرعي واتباعاً للسنة النبوية الغراء، لضمان أن يكون عمله صحيحاً ومقبولاً بإجماع كافة المذاهب، ولتحقيق أقصى درجات الخشوع والتدبر في هذه العبادة العظيمة التي تجمع المسلمين من كل بقاع الأرض في صعيد واحد. ختاماً، يظهر من خلال هذا التوضيح أن الفقه الإسلامي يتميز بمرونة عالية تسمح للمسلم بأداء فرائضه مهما كانت ظروفه الصحية، وأن استخدام التقنيات الحديثة كالكرسي المتحرك يدخل ضمن الوسائل التي تخدم المقاصد الشرعية.

وتدعو دار الإفتاء جميع الحجاج والمعتمرين إلى استحضار النية الخالصة والالتزام بالتوجيهات الشرعية، مع العلم أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها، وأن العبرة في العبادات هي بالامتثال لأمر الله بقدر الاستطاعة، مما يجعل رحلة الحج والعمرة تجربة إيمانية ميسرة تخلو من المشقة غير المبررة، وتفتح أبواب الرحمة والقبول لكل من سعى إلى بيته الحرام بقلب سليم وجسد مستعين بما تيسر من وسائل الراحة المباحة





