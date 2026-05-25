حكم ادخار الزوجة لمصروف المنزل دون علم الزوج وفقاً للفتوى المصرية

تُفصِّل الفتوى التي قدمتها الدكتورة هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، القواعد الشرعية التي تُحدد متى يجوز للزوجة ادخار جزء من مصروف البيت ومتى يُعد ذلك انتهاكاً للأمانة، مع إرشادات عملية للتعامل مع الموقف في حالة حدوثه.

أجابت الدكتورة هند حمام، أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية، على سؤال طرحته الإعلامية سالي سالم في برنامج "فقه النساء" المذاع على قناة الناس، بشأن حكم ادخار الزوجة جزءاً من مصروف المنزل دون علم زوجها.

شددت الدكتورة على ضرورة التمييز بين نوعي المال الممنوح للزوجة: إذا كان المال مخصصاً كمصروف شخصي لها، فإن لها الحق الكامل في التصرّف به وفقاً لنيتها، سواءً قررت ادخاره أو إنفاقه أو التبرّع به. في هذه الحالة لا توجد إشكالية شرعية، لأن المال هو من حقها الخاص ولا يلزمها إبلاغ زوجها عن كل حركة مالية تقوم بها.

وأوضحت أن هذا الحكم يستند إلى مبدأ أن كل فرد له حق في إدارة ما يخصه من مال وفقاً لإرادته، ما لم يتعارض ذلك مع حقوق الطرف الآخر أو يخلّ بالاتفاق المتبادل بين الزوجين. أما إذا كان المال الممنوح للزوجة مخصصاً لتغطية نفقات المنزل من طعام وشراب وفواتير وخدمات، فالأمر يتغيّر.

في هذه الحالة يجب النظر إلى ما إذا كان هناك اتفاق مسبق بين الزوج والزوجة أو عادة متّبعة في الأسرة تشير إلى أن الفائض من هذا المصروف يعود إلى الزوجة لتستطيع ادخاره. إذا كان هناك مثل هذا الاتفاق أو العرف السائد، فإن ادخار الفائض لا يعارض الشرع، لأن الزوج قد منحها تفويضاً ضمنيّاً لاستخدام ما يتبقّى من المال في ما تراه مناسباً.

لكن في حال غياب أي اتفاق أو تفويض واضح، تصبح الزوجة وكيلةً للزوج في هذا المال ويجب عليها أن تلتزم بما حدده الزوج من أوجه الإنفاق. في هذا السياق تنصح أمينة الفتوى بأن لا تقوم الزوجة بادخار أي جزء من المال المخصص للمنزل دون علم زوجها، لأن الأمانة والشفافية من أسس التعامل المالي بين الزوجين وتضمن استقرار الحياة الزوجية.

وفيما يتعلق بالحالات التي تكون فيها الزوجة قد ادّ خَرت المبلغ بالفعل دون إبلاغ الزوج، فقد نصحت الدكتورة هند حمام بأنها ينبغي أن تقدّر الوضع بناءً على طبيعة شخصية الزوج. إذا كان الزوج معروفاً بطيبة النفس وقدرة على التسامح، فمن المستحب أن تخبره بما فعلت وتطلب عذراً، لأن الصراحة تعزز الثقة بين الطرفين.

أما إذا كان الزوج قد يرفض ذلك أو يسبب ذلك توتراً، فيُستحسن أن تعيد المال إلى مصاريف البيت وفقاً للغرض الأصلي للإنفاق، مع الحفاظ على مبادئ الأمانة والعدالة. بهذه النصيحة تسعى الفتوى إلى حفظ كرامة الطرفين وتحقيق التوازن بين حقوق الزوجة في إدارة مالها الشخصي ومتطلبات المسؤولية المشتركة في حفظ استقرار الأسرة





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الفتوى المصروف المنزلي ادخار المال الأمانة الزوجية حكم الشريعة

United States Latest News, United States Headlines