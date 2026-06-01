حكم محكمة النقض في قضية الطفل ياسين: انتصار للعدالة وإنصاف للطفل وأسرته

صرح محامي الطفل ياسين، إيمن عطا الله، بعد صدور حكم محكمة النقض برفض الطعن المقدم من المتهم وتأييد عقوبة السجن لمدة 10 سنوات، أن القرار يمثل انتصارًا للعدالة وإنصافًا للطفل وأسرته بعد رحلة طويلة من الإجراءات القانونية.

بعد استدراج فتاة والتعدي عليها بحجة الاحتفال بعيد ميلاده، كان الطفل ياسين قد تعرض للاستغلال، وكان المتهم قد قدم طعناً ضد حكم محكمة الموضوع، ولكن محكمة النقض رفضت الطعن ووافقت على عقوبة السجن لمدة 10 سنوات. ويعتبر هذا القرار نهاية المرحلة القضائية في القضية، وتأكيدًا على سلامة الأحكام الصادرة من محكمة الموضوع.

وأضاف محامي الطفل، إيمن عطا الله، أن أسرة الطفل تمسكت بحق نجلها منذ بداية القضية، رغم ما واجهته من ضغوط وتحديات، وأكد أن الحكم النهائي يعكس ثقة المواطنين في القضاء المصري وقدرته على تحقيق العدالة. واختتم محامي الطفل تصريحاته بالتأكيد على أهمية حماية حقوق الأطفال وتوفير الدعم اللازم لهم في مثل هذه القضايا





