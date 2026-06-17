حكم سابق يفضح منع دخوله لنادي الترسانة قبل الانتخابات: دليل على انتهاك القوانين وإجراءات قانونية قادمة

كشف محمد صلاح عبد الفتاح، الحكم السابق وعضو الجمعية العمومية، تفاصيل منع دخوله إلى مقر نادي الترسانة في 9 يونيو، واتهم مجلس الإدارة بخرق اللوائح بسبب صراعه الانتخابي، ما دفع وزارة الشباب والرياضة لتوجيه لجنة قانونية للتحقق وإصدار عقوبات.

كشف محمد صلاح عبد الفتاح ، الحكم السابق وأحد أعضاء الجمعية العمومية في نادي قلعة الشواكيش، عن تفاصيل حادث منعه من دخول مقر نادي الترسانة في 9 يونيو الماضي.

بحسب تصريحات عبد الفتاح لصحيفة صدى البلد، وُضع لافتة على باب النادي تفيد بمنعه من الدخول، وهو الإجراء الذي اعتبر{ه} مخالفاً للأنظمة الداخلية الصادرة عن وزارة الشباب والرياضة. وقد استنجد عبد الفتاح بالجهات القانونية، فتقدم بشكوى رسمية إلى مديرية الشباب والرياضة إلى أن أُقرت بحقيقة اتخاذ إجراءات قانونية ضد مجلس إدارة نادي الترسانة، برئاسة طارق السعيد، الذي وُجهت له اتهامات بعدم الالتزام بالقوانين المتعلقة بأعضاء الجمعية العمومية.

وأكد عبد الفتاح أن السبب وراء منع دخوله يعود إلى تنافس انتخابي داخل النادي، حيث كان يدعم مرشحاً منافساً لمنصب الرئاسة. وقد صرح أن "نادي الترسانة للجميع ولأبنائه، وليس ملكًا لجهة أو فرد معين"، مستنِدًا إلى النصوص الدستورية للمنظومة الرياضية التي تضمن حقوق كل الأعضاء. أضاف أن كلمة "تكميم الأفواه" التي ارتكزت عليها إدارة النادي باتت "عفا عليها الزمن"، مؤكدًا عزمهم على استعادة الحقوق ومتابعة المسار القانوني لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.

من جهتها، أكدت وزارة الشباب والرياضة أنها تلقت البلاغ وتدخلت في الأزمة. وقد أعلن المتحدث باسم الوزارة أن لجنة من الشئون القانونية ستُرسل إلى قلعة الشواكيش للتحقيق في الإجراءات المتخذة من قبل مجلس إدارة النادي، وستُصدر تقريرًا نهائيًا يحدد المسؤوليات والعقوبات اللازمة. يأتي ذلك في إطار حملة حكومية لتطبيق القوانين وتعزيز الشفافية داخل الأندية الرياضية، خاصة في ظل قرب مواعيد الانتخابات الداخلية التي ستحدد مسار إدارة الأندية للسنوات القادمة.

كما تم تحرير محضر بالشرطة لتوثيق الواقعة، ما يعكس جدية المطالبة بالحقوق واحترام القوانين في الفضاء الرياضي المحلي. تجدر الإشارة إلى أن هذا الحادث أثار جدلاً واسعًا في الأوساط الرياضية والإعلامية، حيث دعا عدد من النشطاء إلى ضرورة مراجعة الأنظمة الداخلية للأندية وضمان عدم استغلال السلطة للمنع من ممارسة الحقوق الدستورية للأعضاء.

كما يطالب البعض بإجراءات أسرع لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع، مؤكدين على أهمية وجود آلية شاملة للرقابة القانونية داخل الأندية وتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة في جميع مستويات الإدارة الرياضية





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