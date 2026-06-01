حكم إخراج زكاة المال للمستشفيات وفقًا لدار الإفتاء المصرية

تناول المقال الحكم الشرعي لإخراج زكاة المال للمستشفيات كما أوضحته دار الإفتاء المصرية. تم استعراض مصارف الزكاة الثمانية المحددة في القرآن الكريم، وشروط وجوب الزكاة، والنصاب الشرعي، مع تأكيد جواز توجيه جزء من الزكاة للمستشفيات لعلاج المرضى غير القادرين ضمن الأغراض الشرعية.

يشغل أحكام إخراج زكاة المال بال عدد كبير من الناس حيث يتساءلون عن حكم دفع الزكاة للمستشفيات، خاصة في ظل تزايد الحاجة إلى دعم المرضى غير القادرين وتوفير العلاج للفقراء والمحتاجين.

يبحث كثيرون عن حكم إخراج زكاة المال للمستشفيات، ويرغب المسلمون في معرفة مصارف الزكاة الشرعية، وحكم التبرع للمستشفيات من أموال الزكاة، وهل يجوز توجيه الزكاة لعلاج المرضى أم يجب تسليمها مباشرة للمستحقين. في السطور التالية نتعرف على الحكم الشرعي الذي ذكره دار الإفتاء المصرية. بيّنت الشريعة ضوابط صرف الزكاة وحددت الفئات التي تستحقها بما يضمن وصولها إلى مستحقيها وتحقيق المقصد الشرعي من هذه العبادة العظيمة.

وقد حددت دار الإفتاء مصارف الزكاة الثمانية كما جاء في قول الله تعالى: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ". وفي السياق، أكد الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن إخراج الزكاة للمستشفيات جائز شرعًا. وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، في تصريحات سابقة له، أن إخراج جزء من الزكاة للمدارس والمستشفيات جائز في حال ما دامت تعمل على رفع حياة الفقير.

وتابع: "المستشفى بها مريض يحتاج العلاج وغير مستطيع وبالتالي فإن وصول الزكاة للمستشفيات يضمن وصولها لمستحقيها". قالت دار الإفتاء المصرية إنه المقرر شرعًا أن الزكاة فرض وركن من أركان الإسلام تجب في مال المسلم متى بلغ النصاب الشرعي، وحال عليه الحول من غير أن ينقص عن النصاب، وكان خاليًا من الدَّيْن فاضلًا عن حاجة المزكِّي الأصلية وحاجة من تلزمه نفقته. والنصاب الشرعي قيمته: 85 جرامًا من الذهب عيار 21، بالسعر السائد وقت إخراج الزكاة.

تجب الزكاة على مال كل مسلم سواءً كان ذكرًا أو أنثى، الكبار والصغار، العاقل والمجنون، في حال توفرت شروط الاستقرار في المال، وبلوغ النصاب المحدد في الشرع، وحال عليها الحول - عام هجري -، وكان مالكها مسلمًا. فزكاة المال تجب في مال المُلك الذي حالَ عليه حَول هجري بعد بلوغ هذا المال النصاب.

أما النصاب فهو خمسة وثمانون جرامًا من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعون جرامًا من الفضّة، أما النصاب بالنسبة للأوراق النقدية والعملات فإن نصابها يختلف باختلاف قيمة الذهب لكلّ وقت





