تعلن الحكومة عن 10 قرارات جديدة مهمة خلال 24 ساعة، بما في ذلك زيادة الميزانية الأجور إلى 822.7 مليار جنيه في الموازنة الجديدة.

تعلن الحكومة عن 10 قرارات جديدة مهمة خلال 24 ساعة، بما في ذلك زيادة الميزانية الأجور إلى 822.7 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، والرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لملف حوكمة التعيينات والترقيات الجديدة في الدولة، ووزير الخارجية يبحث مع نظيره الباكستاني التطورات الإقليمية والجهود المشتركة لخفض التصعيد.

وتعكس هذه القرارات اهتمام الحكومة بتوفير فرص عمل جديدة ورفع مستوى الحياة للشعب المصري. وبالإضافة إلى ذلك، يسلط المشي يوميًا الضوء على فوائد صحة القلب والمساعدة في الحفاظ على مستويات الكوليسترول ضمن المعدلات الطبيعية، والانتظام على هذه العادة اليومية لها فوائد عديدة على صحة الجسم، منها تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين





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حكومة مصر قرارات جديدة زيادة الميزانية الأجور حوكمة التعيينات والترقيات الجديدة التطورات الإقليمية

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