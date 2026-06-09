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حكومة مصر تصفية النشاطات الإلكترونية وتعزيز الأمن

سياسة News

حكومة مصر تصفية النشاطات الإلكترونية وتعزيز الأمن
حكومة مصرنشاطات إلكترونيةأمن
📆6/9/2026 5:00 PM
📰Shorouk_News
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تؤكد القرارات الأخيرة التي أصدرتها المحكمة المصرية فيما يتعلق بالنشاطات الإلكترونية أن الحكومة تعمل جاهدة على تصفية النشاطات التي تعتبر تهديدًا للقيم والأخلاق. وتعكس هذه القرارات التزام الحكومة بضمان الأمن والسلم العام، وتعزيز الثقة في المؤسسات.

تأتي هذه القرارات في سياق محاولات الحكومة المصرية لتصفية النشاطات الإلكترونية التي تهدف إلى إثارة الفتن وتحريض ضد مؤسسات الدولة. ويشهد البلد حاليًا تحركات جريئة من قبل السلطات لتصفية النشاطات الإلكترونية التي تعتبر تهديداً للقيم والأخلاق.

وتعكس هذه القرارات القوية للسلطات المصرية التزامها بضمان الأمن والسلم العام، وتعزيز الثقة في المؤسسات. وفي الوقت نفسه، تسلط الضوء على الحاجة إلى تحسين التوعية حول أهمية التكيف مع التكنولوجيا وتحسين الوعي حول الآثار السلبية للنشاطات الإلكترونية التي تعتبر تهديدًا للقيم والأخلاق. ويتواصل البلد في هذا السياق في محاولة للتعامل مع التحديات التي تطرحها التكنولوجيا وتحسين قدرته على التصدي لها

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حكومة مصر نشاطات إلكترونية أمن سلم ثقة في المؤسسات

 

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