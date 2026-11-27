وزارة التضامن الاجتماعي تتولى توزيع 240 مليون جنيه تبرعات وتعويضات ضحايا حادث مصر الجديدة، مع توافد المتبرعين عبر بنك مصر وإنستا باي لاستكمال الدعم.

أكد ال مستشار محمد عادل المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الحكومة المصرية تتحرك بحزم لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم النفسي والمادي للمصابين وأسر ضحايا الحادث المأساوي، وذلك تنفيذاً للتوجيهات المباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويأتي هذا التوجيه الحكومي الجاد لضمان عدم ترك أي متضرر دون دعم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتعويض المتضررين بشكل كامل وشامل يواكب حجم المأساة.

آليات تعويض الضحايا عبر بنك مصر

تقوم وزارة التضامن الاجتماعي حالياً بتنفيذ أعلى مستويات الدعم والرعاية للمصابين وأسرهم وذوي المتوفين، بالتعاون الوثيق مع المجتمع المدني ورجال الأعمال والبنوك والقطاع الخاص. يهدف هذا التعاون الاستثنائي إلى تقديم تعويضات فورية لأسر الضحايا، حيث وصلت المساهمات المجتمعية المبدئية إلى نحو 240 مليون جنيه في اليوم السابق للتواصل الرسمي. وتم فتح حساب بنكي رسمي في بنك مصر لتلقي هذه التبرعات، بالإضافة إلى توفير رقم خاص عبر إنستا باي لاستقبال الدعم السريع، مع تحديد الوزارة كجهة مسؤولة وحيدة عن التنسيق وصرف التعويضات للمستحقين.

Also read سيرا للتعليم ترتفع أرباحها 240% إلى 1.06 مليار جنيه

أرقام الضحايا ومستشفيات العلاج

تشير الحصيلة شبه النهائية للحادث إلى وقوع 31 وفاة وإصابة 26 شخصاً، حيث غادر خمسة مصابين المستشفى بالفعل وبدأوا في التعافي. قام رئيس مجلس الوزراء بزيارة تفقدية لمحاولة طمأنة العائلات ومتابعة الحالة الصحية للمصابين في ثلاثة مستشفيات هي مستشفى زايد التخصصي ومستشفى ولاء ومستشفى الشيخ زايد النهيان. وقد تم حصر الأضرار المادية الأولية التي شملت 26 سيارة وميكروباص واحد، مما يعكس الدقة في متابعة تفاصيل الخسائر لتعويضها بدقة وعادل.

Advertisement

الدعم المجتمعي والقنوات الرسمية

أوضح المستشار محمد عادل أن الحكومة تسعى لتعبئة أكبر قدر من التضامن المجتمعي، مشيراً إلى أن المساهمات المجتمعية بلغت نحو 240 مليون جنيه خلال أمس، مما يدل على حجم الدعم الشعبي للضحايا. كما تم تجهيز منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء لتصبح نقطة اتصال رسمية لأسر الضحايا والمصابين عبر الخط الساخن 16528. يتيح هذا الرقم الاستفسار عن أماكن المصابين والمتوفين والتعويضات وغيرها من التفاصيل المتعلقة بالحادث، مما يضمن شفافية المعلومات وتسهيل التواصل مع ذوي الضحايا.

إجراءات وزارية وقانونية قادمة

سيتم الإعلان عن إجمالي المساهمات وآليات توزيعها من قبل الوزيرة خلال مؤتمر صحفي قريب، وذلك وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي لعام 2025 ولائحته التنفيذية. يهدف هذا الإعلان إلى ضمان تطبيق الآليات القانونية بشكل صحيح ونزيه في توزيع التعويضات. كما يوازي رئيس مجلس الوزراء الرئيس عبد الفتاح السيسي بكافة التطورات المتعلقة بالحادث وإجراءاته، بما في ذلك حصر الأضرار وآليات تعويض المتضررين. وتشدد الحكومة على استعدادها الدائم لتقديم أكبر قدر ممكن من الدعم والمساندة لأسر الضحايا والمتضررين في المرحلة القادمة.