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حكومة تكثف تحركاتها لتطوير آليات جديدة لمعالجة ملف الكلاب الضالة

Health News

حكومة تكثف تحركاتها لتطوير آليات جديدة لمعالجة ملف الكلاب الضالة
الكلاب الضالةالتعامل مع الظاهرةالتصدير
📆6/16/2026 3:10 AM
📰ElBaladOfficial
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وفقًا للمصدر المسؤول، تعمل الوزارة بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية على إعداد خطة شاملة تستهدف السيطرة على أعداد الكلاب الضالة بصورة علمية ومنظمة، بما يحقق السلامة العامة للمواطنين ويحد من معدلات العقر المسجلة في بعض المحافظات.

كشف مصدر مسؤول بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تحركات حكومية مكثفة لوضع آليات جديدة للتعامل مع ملف الكلاب الضالة ، في إطار جهود الدولة للحد من المخاطر الصحية التي قد تنتج عن انتشارها، مع الحفاظ في الوقت ذاته على التوازن البيئي وعدم الإخلال بدور الحيوانات في المنظومة الطبيعية.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة ل“صدى البلد”، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية على إعداد خطة شاملة تستهدف السيطرة على أعداد الكلاب الضالة بصورة علمية ومنظمة، بما يحقق السلامة العامة للمواطنين ويحد من معدلات العقر المسجلة في بعض المحافظات. التصدير وفصل الذكور.. برلمانية تطرح حلولًا جديدة لأزمة الكلاب الضالة|خا

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