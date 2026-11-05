حكومة مدبولي تصدر قرارا بترشيد الإنفاق العام للعام المالي 2026/2027

وافق مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي على ترشيد الإنفاق الحكومي للعام المالي 2026/2027 لمدة 3 أشهر لخفض الاستهلاك ودمج الموارد الذاتية لمواجهة التحديات الاقتصادية.

وافق مجلس الوزراء ، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ، خلال اجتماعه، على مشروع القرار المقترح بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي 2026/2027 في ظل الظروف الراهنة. ونص القرار على تطبيق هذه الضوابط لمدة 3 أشهر اعتبارا من تاريخ العمل به، ما لم يصدر قرار بمد العمل به، بهدف إعادة ترتيب أولويات الإنفاق لمواجهة الآثار السلبية للأزمات الجارية في منطقة الشرق الأوسط.

تفاصيل الضوابط العامة للتوفير الحكومي

أكدت الضوابط العامة أن أحكام القرار تسري على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة بما يشمل جهاز إداري والإدارة المحلية وهيئات عامة خدمية، وكذلك الهيئات العامة الاقتصادية. ويجب ألا تؤثر قواعد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المنوط بها، مع تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى.

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فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي، يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل وإدارة الدين) بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف، وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن. كما يحظر اتخاذ أية قرارات من شأنها زيادة المصروفات بأي باب من أبواب الموازنة العامة للدولة، وفقا للقواعد التفصيلية الواردة في هذا القرار إلا بعد التنسيق المسبق مع وزارة المالية وبعد العرض على مجلس الوزراء.

خفض استهلاك الطاقة والوقود بنسبة محددة

ألزمت الضوابط كافة الجهات بخفض استهلاك الكهرباء والإنارة بنسبة ۲۰%، وذلك مقارنة بمتوسط معدلات الاستهلاك الفعلي خلال ذات الفترة من العام المالي السابق 2025/2026. وكذا إلزام كافة الجهات بخفض استهلاك الوقود المخصص للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%، مع حظر الصرف من الأرصدة الدائنة إلا في الأغراض المخصصة من أجلها وبمراعاة البنود المحظور الصرف منها.

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تم التأكيد على إرجاء أو إبطاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود مثل السولار والمازوت والبنزين بصفة استثنائية لمدة 3 أشهر على الأقل، على أن يتم تقييم الموقف تباعا مع إمكانية المد في حالة استمرار الأزمة. ويجب وضع خطة تنفيذية لخفض استهلاك المشروعات القومية من الكهرباء بنسبة ٢٠% ومن الوقود بنسبة 30%، يتم اعتمادها من السلطة المختصة وموافاة كل من وزارة المالية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزارة البترول والثروة المعدنية، ومجلس الوزراء بتلك الخطة.

استثناءات الدعم الاجتماعي والأمن القومي

لا تسري أحكام القرار على الجهات وأغراض الصرف الآتية: وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها والمستشفيات الجامعية والجهات الأخرى القائمة على تقديم الخدمة الصحية والرعاية الطبية، وكذلك أغراض الأمن القومي. بالإضافة إلى الفوائد وأقساط سداد القروض المدرجة بموازنات الجهات، والاعتمادات لعلاج العاملين وغير العاملين مثل الطلبة، والإعانات التي تصرف للعاملين، والمعاشات الضمانية وتكافل وكرامة.

تشمل الاستثناءات أيضا كافة المخصصات المالية المدرجة لدعم السلع التموينية مع الالتزام بالخطة الموضوعة لخفض كميات استيراد القمح في ضوء الزيادة المحققة في الكميات الموردة من القمح المحلي، وكافة المخصصات المالية المدرجة لتوريد المواد البترولية والغاز ومشتقاتها مع الالتزام بترشيد الاستهلاك الشهري. كما يشمل الاستثناء أغذية العاملين غير المدرجة لها اعتمادات بموازنة السنة المالية 2025/2026 واعتبار ما أنفق عليها حد أقصى لها، والمقابل النقدي للعاملين بالمناطق النائية.

حظر مصروفات الدعاية والمؤتمرات الخارجية

فيما يخص شراء السلع والخدمات، يحظر الصرف على تكاليف ونفقات نشر وإعلان ونفقات الدعاية ونفقات الحفلات والاستقبالات ونفقات الشئون والعلاقات العامة، والاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية في الخارج ومستلزمات الألعاب الرياضية. كما يحظر الصرف على الاشتراك في المؤتمرات في الداخل والخارج دون الحصول على موافقة مسبقة، وإيجار الخيام والكراسي، وبدل انتقال للسفر بالخارج وتكاليف النقل والانتقالات العامة.

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بالإضافة إلى حظر صرف نفقات إقامة معارض ومؤتمرات بالداخل والخارج، يتم تجميد نسبة ٢٠% على الأقل من باقي الاعتمادات المالية المتعلقة بأوجه الصرف الأخرى بكافة بنود وأنواع الباب الثاني شراء السلع والخدمات. وفيما يخص الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، يحظر الصرف على الجوائز والأوسمة، مع ترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر.