حكومة مدبولي تعلن تيسيرات جديدة للتسوية في مخالفات البناء

رئيس الوزراء يوجه بـتيسيرات جديدة على منظومة التصالح في مخالفات البناء لتبسيط الإجراءات وإتاحة التقسيط، وإنهاء التقنين خلال 12 شهرًا.

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، عن انطلاق الحكومة المصرية في وضع تصور جديد لتيسيرات منظومة التصالح في مخالفات البناء، بهدف معالجة التحديات التي واجهت التطبيق العملي للقانون الحالي. جاء هذا الإعلان خلال اجتماع وزاراتى هام لمتابعة مستجدات الملف وتنفيذ التكليفات الرئاسية المباشرة التي وردت خلال منتدى مصر 2026.

تيسيرات التصالح في مخالفات البناء

تستهدف التيسيرات الجديدة تبسيط الإجراءات البيروقراطية بشكل جذري، مع تقليل المستندات المطلوبة من المواطنين، وإعادة النظر بدقة في آليات تحديد مقابل التصالح ونظم السداد المرنة. يراعي هذا التصور الجديد الظروف الاجتماعية الصعبة والقدرات المالية المتباينة للمواطنين، من خلال التوسع الكبير في خيارات التقسيط الميسر، وإتاحة حوافز مالية مشجعة للمواطنين الذين يلتزمون بالسداد المبكر للديون المستحقة للدولة.

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إنهاء إجراءات تقنين أوضاع البناء

يضمن التصور المطروح حصر وإنهاء كافة إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع العقارية خلال مدة زمنية لا تتجاوز اثني عشر شهرًا كاملة من إقرار تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء. يؤكد هذا الجدول الزمني الحاسم التزام الدولة بتحقيق استقرار سريع للمواطنين، مع مراعاة دقيقة للفروق الهائلة في القيم السوقية للأراضي والمباني بين المناطق المختلفة داخل الجمهورية.

التمييز بين السكن والأنشطة الاستثمارية

تفصل الخطة المقترحة بوضوح تام بين الوحدات السكنية المخصصة لسكن محدود الدخل، والأنشطة التجارية والاستثمارية الكبيرة، لضمان العدالة في تحديد المقابل المالي المستحق. تشمل المحاور الرئيسية للتطوير مواكبة التيسيرات للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتنوعة للفئات المستفيدة، ودراسة إمكانية تقديم مزايا إضافية ونسب خصم جذابة للمواطنين الذين يكملون سداد مستحقاتهم قبل المواعيد النهائية المحددة.

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توصيات منتدى مصر 2026 والتكليفات الرئاسية

أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة العالي على تطوير منظومة التصالح نظرًا لارتباط هذا الملف الحيوي بأوضاع قطاع كبير من المواطنين في مختلف المحافظات. خلال الاجتماع، استعرض الحضور مستهدفات وتوصيات منتدى مصر 2026 بشأن الملف، والتي ضمنت تسريع إنهاء ملفات التقنين مع الحفاظ على البعد الاجتماعي، وإيجاد حلول عملية للتعامل مع مختلف الحالات المعقدة.

التنسيق الحكومي ومنع البناء المخالف

كلف مدبولي بالتواصل الفوري مع أعضاء مجلس النواب لمناقشة مقترحاتهم وتعديلاتهم على مشروع القانون، بهدف صياغة نهائية تحسن الانضباط العمراني وتحافظ على حقوق الدولة. يهدف هذا التعاون التشريعي إلى منع تكرار مخالفات البناء بغلق الباب أمام أي محاولات جديدة، بما يعزز الاستقرار العمراني ويحقق التوازن بين الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والعدالة في تقدير المقابل المالي المستحق.