قرارات总理 علي الزيدي بإدارة المنافذ الحدودية والحقول النفطية في ديالى وكركوك وصلاح الدين ونينوى تثير غضب قيادات كردستان وتؤكد سيادة بغداد الدستورية في إدارة الثروات.

أصدر رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي مجموعة من القرارات الإدارية والأمنية الجديدة التي تستهدف إدارة المنافذ الحدودية والحقول النفطية situated في محافظات ديالى و كركوك وصلاح الدين ونينوى، وهي مناطق تخضع أمنياً لإقليم كردستان، مما أدى إلى تصعيد حاد في التوتر السياسي مع قيادات الإقليم. وقد جاءت هذه الإجراءات الحكومية عقب الانتهاء من تقرير أعدته لجنة التحقيق الخاصة بشأن تهريب النفط في شركة نفط الشمال، شملت أيضاً إقالة عدد من المسؤولين الأمنيين والحكوميين المتورطين في تلك العمليات.

مناطق نفطية حساسة وتدخل حكومي مباشر

تشمل القرارات الحكومية مباشرة حقول النفط والغاز الواقعة ضمن الحدود الإدارية للمحافظات الأربع المذكورة، والتي كانت تخضع سابقاً لنفوذ وإدارة غير رسمية أو جزئية، وتمثل نقطة خلاف تاريخية بين بغداد وأربيل. وقد أعاد هذا التدخل الحكومي إلى الواجهة ملف الصلاحيات الإدارية والسيطرة الأمنية في المناطق المتنازع عليها، حيث تؤكد الحكومة أن هذه المناطق جزء من السيادة العراقية الكاملة.

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ويأتي هذا التطور في أعقاب عملية أمنية نفذتها القوات الأمنية العراقية ودخلت فيها إلى منطقة جرف النصر المعروفة سابقاً باسم جرف الصخر شمالي محافظة بابل، والتي كانت تخضع لسيطرة كتائب حزب الله أحد أبرز الفصائل المسلحة المقربة من إيران منذ عام 2014. وتهدف هذه الخطوة إلى إعادة انتشار القوات الأمنية الرسمية في المنطقة، وسط تفاهمات بين الحكومة وكتائب حزب الله حول انسحاب تدريجي للأخيرة، رغم إنكارها ضلوعها المباشر في عمليات تهريب النفط.

رفض كردستان وترحيب بالحوار الدستوري

أثار القرار رفضاً قاطعاً من قيادات إقليم كردستان، حيث تحدث رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني عن وجود تحركات وتوترات غير طبيعية في مراكز صنع القرار في العراق ضد إقليم كردستان، مؤكداً أن الإقليم لن يرضخ للقرارات غير الدستورية وفرض إرادة أي شخص أو جهة. من جانبه، أعرب رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني عن قلقه واستغرابه من بيان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، معلناً رفضه التام للتحدث مع إقليم كردستان بلغة عسكرية.

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وأكد نيجيرفان بارزاني أن حل المشكلات يجب أن يكون على أساس الدستور، بينما وصف رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني القرارات بأنها مخالفة للمباحثات وغير مقبولة، معلناً الاستعداد لتجاوز الخلافات الداخلية ليكون الجميع بيشمركة للدفاع عن كيان إقليم كردستان. وفي وقت متزامن، أكد رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني ضرورة العودة إلى الدستور بوصفه إطاراً لحل الخلافات، معلناً الالتزام بحماية كرامة إقليم كردستان وأرضه ومكانته الدستورية حال اقتضت الضرورة.

موقف بغداد والهيبة القضائية والقانونية

دافعت الحكومة العراقية عن قراراتها في بيان رسمي مؤكدةً أن إجراءاتها تستند حصراً إلى صلاحياتها الدستورية ومسؤولياتها القانونية، ولا تأتي استجابة لتشجيع أو إملاء أو توجيه من أي طرف خارجي. وأوضح البيان أن جمهورية العراق دولة ذات سيادة كاملة، ديمقراطية واتحادية، وتستمد سلطاتها وشرعية مؤسساتها من الدستور وإرادة شعبها، وتمارس مسؤولياتها وصلاحياتها الدستورية باستقلالية تامة وفقاً للقانون والمصالح الوطنية العليا.

من جهة أخرى، دعا مجلس القضاء الأعلى الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان والقوى السياسية المعنية كافة إلى الالتزام بأحكام الدستور، مؤكداً أن المحكمة الاتحادية العليا هي الجهة المختصة بتفسير نصوصه، وأن قرارها ملزم لجميع السلطات. كما أكد رئيس مجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي ضرورة عرض الخلافات على المحكمة الاتحادية العليا، باعتبارها الجهة المختصة بالفصل في المنازعات بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم، مشدداً على أنه لا مجال للانتقائية في تطبيق أحكام الدستور.

وتعود جذور الخلافات بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان إلى مرحلة ما بعد عام 2003، حين برزت تباينات بشأن توزيع الصلاحيات وإدارة الثروات الطبيعية والمناطق المتنازع عليها، رغم إقرار الدستور العراقي عام 2005 بالنظام الاتحادي والاعتراف بإقليم كردستان. وقد تعمقت هذه الخلافات عام 2007 عندما أقر الإقليم قانوناً خاصاً بالنفط والغاز ووقّع عقوداً مع شركات أجنبية من دون موافقة بغداد، مما أدى إلى تصاعد التوتر في عام 2014 وإيقاف تحويل حصة الإقليم من الموازنة.