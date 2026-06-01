حكومة مصر تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية خلال العام المالي المقبل

تقرير عن التطورات في قطاع غزة، حيث يزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال عنصر في كتائب القسام، بينما تدين النقابة العامة لأطباء مصر استشهاد الدكتور جمال أبو عون، رئيس قسم التخدير بمستشفى يافا في قطاع غزة.

وأكدت مصادر طبية ومحلية أن الاستهداف المباشر طال طاقما طبيا كان يؤدي مهامه في ظروف بالغة الصعوبة، حيث تسبب القصف في وقوع ضحايا وإصابات بين المواطنين الذين كانوا يتواجدون في المنطقة المستهدفة. من جانبها، أصدرت النقابة العامة لأطباء مصر بيانًا نعت فيه ببالغ الحزن والأسى الشهيد الطبيب الدكتور جمال أبو عون، رئيس قسم التخدير بمستشفى يافا في قطاع غزة.

وأكدت النقابة أن استشهاد الدكتور جمال أبو عون، إلى جانب عدد كبير من الطواقم الطبية خلال الفترة الماضية، يضاف إلى سجل طويل من الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين والمنشآت الصحية والعاملين في القطاع الطبي، في تحدٍ صارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية. وشددت النقابة العامة لأطباء مصر على أن حماية الطواقم الطبية أثناء النزاعات المسلحة مسئولية دولية عاجلة لا تحتمل التأجيل، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى ضرورة التحرك الفوري لوقف الانتهاكات المستمرة، وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين والعاملين في القطاع الصحي، ومحاسبة المسئولين عن هذه الجرائم وفقًا للقانون الدولي.

وعلى الرغم من ذلك، أعلنت الحكومة المصرية تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية خلال العام المالي المقبل، في محاولة لتحسين الاقتصاد المصرى





