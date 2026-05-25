الفنان حلمي عبدالباقي يعلق على قرار شطبه من نقابة الموسيقيين برئاسة الفنان مصطفى كامل، ويوجه انتقادات للمجلس التأديبي والنقابة، ويطالب بالتحقيق في الأرقام المالية والشفافية بين الأعضاء.

الفنان حلمي عبدالباقي يعلق على بيان نقابة الموسيقيين حول أزمته و قرار شطبه من النقابة. في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، قال عبدالباقي: "إحنا في زمن تكميم الأفواه، أولًا عيب إنك تقول المشطوب، لأن ده حكم مبدئي ولسه في استئناف، والقضاء شامخ وأنا بستعمل حقي القانوني في استكمال الإجراءات، ويعني إيه أسلوب يفتقر إلى الحقائق؟

يعني أنا ألفت قرار إحالتي لمجلس تأديب؟

"، وتابع: "و90% من مجلس التأديب كان بينصب حول ناصر صقر، وأنا مش محتاج أكسب تعاطف، كل الجمعية العمومية، حلمي عبد الباقي بيتمتع بحب أعضائه، وبدليل أن أصوات حلمي عبد الباقي لم تحدث في تاريخ المهن الموسيقية، وبتقولوا إن فيه مساواة وشفافية بين الأعضاء، وفي أرقام اتعالجت بعد ناصر صقر بـ أرقام، فين يا جماعة الشفافية والمساواة؟ ، أنا قلت قبل كده في برنامج لما يجيلي موضوع زي ناصر صقر أجيب لكم منين".

واستكمل عبدالباقي: "طيب أهي الأرقام وأنا مقولتش أسماء حفاظًا على عائلات المتوفيين واللي على قيد الحياة، وأنت طلعت في التلفزيون وقلت في غفلة مني لاقيت إن الفلوس اتدفعت بعد ما 6 أعضاء مضوا اليومين دول، والفلوس دي مدفوعة من سنة، وهل الحسابات مقالتش لك؟ ، يعني أنت المفروض عارف كل صغيرة وكبيرة في النقابة".

وقال أيضًا: "بتقول إنك توليت علاج عضو منتسب ربنا يرحمه بـ 172 ألف جنيه، وده بشهادة عضو مجلس وعضو جمعية عمومية، لما قالوا لك إن الراجل عمل حادثة وبين الحياة والموت وقعد في المستشفى لغاية ما توفى، أنا معنديش مشكلة وأنتم أخدتوا قرارات، ودايمًا بقول الرحمة فوق القانون، ده حد تعبان إيه المشكلة لما النقابة تقف جنبه؟ ، أنا مباخدش حاجة أحطها في جيبي، والشيكات كانت بتطلع على المستشفيات، قولي الشفافية فين وفين المساواة بين الأعضاء؟

". وأضاف: "علشان ننهي موضوع ناصر صقر، قولتلك أنا معرفش إن المبلغ بقى كبير بسبب تغيير بروتوكول العلاج، والراجل عمل فيديو وقال الكلام ده، وبعد أول جرعة خدها طلع في فيديو وكان زي الفل وشكر النقيب والنقابة، وقدمت فيديوهين لـ ناصر صقر في مجلس التأديب، وقلت لك ربنا عمانا عن الفلوس إنها بقت كتير علشان الراجل ربنا يشفيه، ولو في مسؤولية عليا أنا مستعد أدفع الفلوس، وأنت قلت في التلفزيون إني قولتلك مستعد أبيع عربيتي".

واستطرد: "ليه قفلنا على موضوع ناصر صقر وعالجنا الناس دي كلها؟ ، مش ده إنسان وده إنسان؟ ، لأ علشان حلمي عبد الباقي هو أساس موضوع ناصر صقر، نشيل ده على جنب يمكن يفكر ينزل انتخابات فنطلع له بقى، بس ربنا قادر على كل شيء وبيظهر الحقائق". وتابع عبدالباقي: "لما موظفة غلبانة بتقبض 2000 جنيه، تيجي تطلب مني كشف بـ 200 جنيه، ولا حد عايز تحاليل بـ 250 جنيه، دول اللي هيهدوا المركز المالي للنقابة؟

بس إحنا عندنا فلوس ودايمًا بتقولوا فلوس الموسيقيين للموسيقيين، آه دول موظفين بس إيه المشكلة؟ ، أكيد مش محتاج أخد موافقة المجلس على قرار بـ 100 جنيه، دي تهمة غريبة..

تهمتي تهمة شرف، لم أتهم بسرقة ولا رشوة ولا أي حاجة مخلفة بالشرف، أنا برفع رقبتي قدام الناس وولادي وعائلتي، أني لم أُتهم بأي حاجة مخلة بالشرف، الحمد لله لغاية آخر لحظة في حياتي، تهمة شرف أني ساعدت في علاج إخواتنا الأعضاء الغير قادرين، وأقسم بالله أني عمري ما عملت جواب إعفاء لـ حد إلا لما قلت لـ النقيب وأنسب الفضل ليه قبلي، أنا بتعامل مع ربنا، والحمد لله أنا راضي بنفسي وواثق في ربنا"، واختتم حديثه موجهًا السؤال لمصطفى كامل: "أنت من 2015 لغاية ما بقيت النقيب كانت أوردراتك قد إيه؟ وبعد ما بقيت النقيب أوردراتك بقت قد إيه؟

، سؤال مشروع وأعضاء الجمعية العمومية عايزين يعرفوا..





