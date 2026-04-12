حلول لتقليل فواتير الكهرباء: تقسيم العدادات يوفر مبالغ كبيرة للمستهلكين

بعد زيادة أسعار الكهرباء، تقدم شركة توزيع كهرباء البحيرة حلاً عمليًا لتقليل فواتير الكهرباء الشهرية: تقسيم الأحمال وتركيب أكثر من عداد، مع شرح كيفية التقديم والمستندات المطلوبة لتحقيق التوفير والعدالة في الاستهلاك.

في أعقاب ارتفاع أسعار الكهرباء اعتبارًا من أبريل الجاري، يسعى المستهلكون جاهدين لإيجاد سبل لخفض فواتير الكهرباء الشهرية، أو تخفيف عبء شحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع، خصوصًا في المنازل الواسعة أو العقارات التي تعتمد على عداد كهرباء واحد لتزويد أكثر من وحدة سكنية بالطاقة.

ولقد قدم قسم العدادات في إدارة هندسة كهرباء التحرير 'بدر'، التابع لقطاع السادات بشركة توزيع كهرباء البحيرة، حلًا عمليًا لمواجهة هذه المشكلة، يتمثل في تقسيم الأحمال الكهربائية وتركيب أكثر من عداد، وهو ما يساهم بشكل كبير في تقليل التكلفة الإجمالية للاستهلاك.<\/p>

تعتمد منظومة تسعير الكهرباء في مصر على نظام الشرائح التصاعدية، حيث يزداد سعر الكيلووات/ساعة كلما ارتفع حجم الاستهلاك. ونتيجة لذلك، فإن تجميع استهلاك عدة وحدات سكنية على عداد واحد يؤدي إلى الانتقال السريع إلى الشرائح العليا، التي غالبًا ما تكون خارج نطاق الدعم الحكومي، مما يضاعف قيمة الفاتورة بشكل ملحوظ.<\/p>

تشير التقديرات التقريبية إلى أن استهلاكًا شهريًا يصل إلى 700 كيلووات/ساعة على عداد واحد قد يضع المشترك ضمن الشريحة الأعلى، مما يؤدي إلى تجاوز قيمة الفاتورة 1400 جنيه. في المقابل، إذا تم توزيع هذا الاستهلاك على عدادين، بواقع 350 كيلووات لكل منهما، فإن كل عداد سيقع ضمن شريحة مدعومة بتكلفة أقل، وستكون القيمة الإجمالية نحو 800 جنيه، مما يمثل توفيرًا شهريًا قد يصل إلى 600 جنيه.<\/p>

يؤكد الخبراء والمتخصصون على أن تحقيق أقصى استفادة من هذا الإجراء يتطلب توزيع الأحمال الكهربائية بطريقة متوازنة بين العدادات المختلفة، مع التركيز بشكل خاص على الأجهزة التي تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء مثل أجهزة التكييف والسخانات والمكاوي، وذلك لتفادي تركز الاستهلاك المرتفع على عداد واحد دون غيره. هذا التوازن في توزيع الأحمال يضمن استفادة كل وحدة سكنية أو عقارية من الشرائح المدعومة بأفضل شكل ممكن، ويساعد على تقليل قيمة الفواتير بشكل فعال.<\/p>

بالإضافة إلى ذلك، يساهم تقسيم العدادات في تحقيق العدالة في المحاسبة، حيث يدفع كل مستهلك قيمة الاستهلاك الفعلي لوحدته السكنية بشكل مستقل، مما يعزز الشفافية ويقلل من النزاعات المحتملة بين السكان.من أجل الحصول على عداد كهرباء إضافي، يمكن للمستهلكين التقدم بطلب من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء. يتطلب هذا الإجراء تقديم مجموعة من المستندات التي تثبت استقلالية الوحدة السكنية، مثل عقد الملكية أو عقد الإيجار الموثق، بالإضافة إلى صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.<\/p>

بعد ذلك، سيتم إجراء معاينة فنية من قبل المختصين للتأكد من توافر الشروط اللازمة للفصل الكهربائي، مثل وجود مدخل مستقل ومرافق منفصلة لكل وحدة سكنية. هذه المعاينة تضمن سلامة الإجراءات وامتثالها للمعايير الفنية المعتمدة. يعتبر تقسيم العدادات أحد الحلول الفعالة والموثوقة لضبط استهلاك الكهرباء وتحقيق العدالة في نظام المحاسبة، خاصة في العقارات متعددة الوحدات السكنية. من خلال هذه الخطوة، يتم تمكين المستهلكين من التحكم في استهلاكهم وتوفير المال، بالإضافة إلى ضمان الشفافية والعدالة في عملية الفوترة.<\/p>

تهدف هذه الإجراءات إلى تسهيل عملية إدارة استهلاك الكهرباء وتقليل الأعباء المالية على المستهلكين، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة. يعتبر التعاون بين شركات الكهرباء والمستهلكين أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق الاستدامة في قطاع الطاقة، وتوفير بيئة اقتصادية أكثر عدالة. إن تطبيق هذه الحلول يساهم في تحقيق رؤية مستقبلية أكثر استدامة، حيث يتمكن المستهلكون من إدارة استهلاكهم بفعالية، وتقليل تأثير ارتفاع الأسعار على ميزانياتهم، مما يعزز الاستقرار المالي والأمني على المدى الطويل.<\/p>

بالإضافة إلى ذلك، يشجع هذا النهج على استخدام الطاقة بكفاءة، مما يقلل من الضغط على الشبكة الكهربائية ويساهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية.<\/p>





