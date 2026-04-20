حماة الوطن يطلق صالوناً سياسياً لبحث تحديات الأسرة المصرية وتطوير قوانين الأحوال الشخصية

نظم حزب حماة الوطن صالوناً سياسياً موسعاً بحضور قيادات برلمانية وخبراء لمناقشة سبل دعم استقرار الأسرة المصرية وتفعيل دعوة الرئيس السيسي لإصدار قانون جديد للأحوال الشخصية يحفظ الحقوق ويحقق العدالة المجتمعية.

انطلق في القاهرة الصالون السياسي رفيع المستوى الذي نظمته الهيئة البرلمانية ل حزب حماة الوطن بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور أحمد العطيفي، بهدف بحث ومناقشة التحديات الجوهرية التي تواجه الأسرة المصرية وسبل إيجاد حلول تشريعية ومجتمعية مستدامة.

وقد شهد الصالون حضوراً بارزاً لنخبة من السياسيين والمشرعين والخبراء، يتقدمهم النائب اللواء أحمد العوضي وكيل أول مجلس الشيوخ والنائب الأول لرئيس الحزب، والنائب الدكتور أشرف الشيحي، والدكتور محمد مختار جمعة، إلى جانب مشاركة واسعة من القيادات البرلمانية والحقوقية. يمثل هذا اللقاء خطوة استراتيجية نحو تعزيز التماسك الاجتماعي، حيث أكد المشاركون أن استقرار المجتمع المصري يبدأ من استقرار الأسرة، وهي الرؤية التي يتبناها الحزب تماشياً مع التوجهات الرئاسية. وفي كلمته الافتتاحية، ثمن الدكتور أحمد العطيفي دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي الملحة للإسراع في إقرار قانون متكامل للأحوال الشخصية، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تعكس وعياً سياسياً عميقاً بضرورة حماية النسيج المجتمعي. وأوضح العطيفي أن قضايا الأحوال الشخصية قد تجاوزت بكونها ملفات قانونية تقليدية لتتحول إلى أزمات ممتدة تؤثر على توازن الأفراد ومستقبل الأطفال. وشدد على أن البرلمان يواجه اليوم مسؤولية تاريخية تتجاوز النصوص التشريعية إلى بناء مستقبل أجيال كاملة، مؤكداً التزام الحزب بتقديم رؤى واقعية توازن بين قيم المجتمع الأصيلة ومتغيرات العصر، مع ضمان تحقيق العدالة لجميع الأطراف دون انحياز أو إقصاء. وشهد الصالون نقاشات ثرية شارك فيها لفيف من المتخصصين، من بينهم نيافة الأنبا آرميا رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، والدكتورة سحر السنباطي، والدكتور صبري عثمان مدير عام نجدة الطفل، بالإضافة إلى نخبة من أكاديميي جامعة عين شمس وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ. ركزت المداخلات على أهمية الحوار المجتمعي الواسع قبل إقرار أي تشريعات جديدة، لضمان مصلحة الطفل كأولوية قصوى. كما أكد المشاركون أن قوة الدولة المصرية تنبع من تماسك بنيتها الأسرية، معربين عن ثقتهم في قدرة المؤسسة التشريعية على صياغة نموذج حضاري متوازن يعيد للأسرة أمانها واستقرارها، وينهي الصراعات القانونية التي طال أمدها، وذلك من خلال شراكة فاعلة بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني والمؤسسات الدينية والثقافية، مما يعزز من قيم التراحم والعدالة الاجتماعية في ربوع الوطن





