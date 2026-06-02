حماس تعلن استعدادها لتسليم إدارة غزة وتحمل إسرائيل وميلادينوف مسئولية التعطيل

تؤكد حركة حماس استعدادها لتسليم إدارة قطاع غزة، وتلقي بالمسئولية على إسرائيل والمبعوث الدولي في حالة أي تعطيل. وفي شأن اقتصادي، تنفي الحكومة المصرية فرض ضريبة جديدة على الغاز الطبيعي للمستهلكين، وتؤكد أن التعديلات الضريبية تستهدف الشركات الموردة فقط.

أكدت حركة المقاومة الإسلامية ( حماس ) استعدادها لتسليم إدارة قطاع غزة ، وذكرت أن إسرائيل والمبعوث الدولي نيكولاى ملادينوف يتحملان مسئولية أي تعطيل لهذه الخطوة. جاء ذلك في تصريحات لمسؤولين في الحركة اليوم، في وقت يتواصل فيه الجدل حول آليات إعادة الإعمار وتأمين التهدئة في القطاع.

وطالبت حماس بضمانات دولية لضمان استمرارية التسهيلات المقدمة، محملة الأطراف الأخرى مسؤولية أي فشل في تنفيذ الاتفاقيات. من ناحية أخرى، نفت الحكومة المصرية أي نية لفرض ضرائب إضافية على استهلاك الغاز الطبيعي في المنازل أو المصانع. وقال وزير المالية أحمد كجوك إن مشروع القانون المعدل لقانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء على المواطنين، موضحًا أن الضريبة توقع على الشركات الموردة للغاز وليس على المستهلك النهائي.

وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب محمد سليمان أن القانون يخاطب المورد فقط، ولا علاقة له بأسعار الاستهلاك المنزلي، مشيرًا إلى التزام الحكومة والنواب بحماية المواطنين من أي أعباء ضريبية جديدة





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