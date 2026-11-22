حمادة صدقي يركز على تأهل المنتخب الأولمبي ويتحدث عن دور عصام الحضري وأحمد حسن في الجهاز الفني بالتفصيل.

كشف حمادة صدقي ، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، عن رؤيته الاستراتيجية لمستقبل المنتخب المصري، مع التركيز على جهود الجهاز الفني في تطوير الأداء الرياضي. وأشار المدير الفني خلال تصريحاته الإعلامية إلى أن الفريق يتمتع بقدرات عالية تؤهله لتحقيق نتائج إيجابية في المنافسات القادمة. وأكد صدقي أن وجود عناصر مميزة في صفوف المنتخب يعزز من فرص النجاح في المحافل الدولية الكبرى.

تحليل أداء الناشئين وآمال التأهل

تحدث حمادة صدقي عن مستقبل منتخب الناشئين تحت 17 عامًا، مشيرًا إلى الفرص الواعدة التي يتوفر لها التأهل إلى المراحل المتقدمة. وأكد أن المنتخب فرض سيطرته الكاملة على مجريات المباراة التي خاضها أمام منتخب قطر لمدة 90 دقيقة كاملة. وأشار المدير الفني إلى ضرورة تحقيق الفوز على منتخب بنما في المباراة المقبلة لضمان التأهل في مركز الوصافة. وأضاف أنه يسعى للابتعاد عن الدخول في حسابات المنتخبات الأخرى التي قد تتنافس على مراكز متقدمة. وتهدف هذه الاستراتيجيات إلى تعزيز مكانة المنتخب المصري على الساحة الدولية.

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كواليس تعيين الجهاز الفني الأولمبي

أوضح حمادة صدقي تفاصيل اختياره لتدريب المنتخب الأولمبي، مؤكدًا أنه كان ضمن قائمة المدربين المرشحين للمنسق. وأشار إلى تواصل المدير الفني لاتحاد الكرة شوقي غريب معه لإبلاغه بترشيحه رسميًا. وكشف المدير الفني عن حرصه الشديد على تكوين جهاز فني قوي ومستقل. وأكد أن جميع الأسماء في الجهاز المعاون تم اختيارها بالاتفاق مع شوقي غريب. وأضاف أن قائمة المنتخب الأولمبي تم وضعها بشكل مشترك بين الطرفين لضمان التوافق الكامل.

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دور عصام الحضري وأحمد حسن في التطوير

عبّر حمادة صدقي عن سعادته الكبيرة بالعمل مع عصام الحضري وأحمد حسن ضمن الجهاز المعاون. وأشاد بجهود عصام الحضري، موضحًا أن عمله فاق كل التوقعات المقدمة مسبقًا. وأشار إلى أن الحضري يتمتع بدرجة عالية من الالتزام والاحترافية في العمل. وتحدث المدير الفني عن كونه يعتبر الحضري أخاه الصغير ويشعر بسعادة غامرة لوجوده معه. وأكد أن شغله كمدير فني مميز قادر على تقديم إضافة كبيرة للفريق. وأشار إلى أن الحضري فاجأه بالمستوى الرائع الذي ظهر به في أداء مهامه.

مستقبل المنتخب الأولمبي والخطوات القادمة

اختتم حمادة صدقي حديثه بالتأكيد على أنه لم يشعر بأي قلق من وجود عصام الحضري وأحمد حسن في الجهاز الفني. وأوضح أن اختياره لهما جاء بناءً على قناعة تامة بقدراتهما الكبيرة. وأكد ثقته في إمكانية تقديمهما للإضافة المطلوبة التي تحتاجها المنظومة. وأشار إلى أن العمل الجماعي هو المفتاح لتحقيق النجاح في البطولات القادمة. وأكد أن الفريق جاهز تمامًا للمنافسة على أعلى المستويات في الفترة المقبلة.