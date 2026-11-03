حمادة الحلو يكشف تفاصيل حالة محمد الحلو الصحية بعد انسداد شرايين القلب

ابن الفنان محمد الحلو يوضح تفاصيل التدخل الطبي الناجح لوالده وتركيب الدعامات بعد تشخيص انسداد كامل في شرايين القلب، مع تفاعل النجوم.

أكد حمادة الحلو ، نجل الفنان الراحل محمد الحلو ، أن الحالة الصحية لوالده شهدت تحسناً ملحوظاً وملحوظاً مقارنة بالساعات الأولى من الأزمة الصحية التي مر بها، مشيراً إلى أن والده عبر له عن صعوبة التجربة التي خاضها خلال لحظات الأزمة، قائلاً بصراحة إنه رأى الموت بشكل واضح وعاش لحظات صعبة للغاية، لكنه الآن في طريق التعافي بفضل الله ثم التدخل الطبي السريع.

تفاصيل طبية دقيقة حول حالة محمد الحلو

وأضاف حمادة الحلو أن الفحوصات الطبية المتقدمة والفعالة كشفت عن وجود انسداد كامل بنسبة مئة في المئة في شريارين من شرايين القلب الحيوية، إلى جانب وجود انسداد بنسبة تسعين في المئة في شريان ثالث، وهو ما استدعى اتخاذ قرار التدخل الطبي العاجل والنهائي من قبل الفريق الطبي المختص. وأوضح أن الفنان محمد الحلو خضع لعملية تركيب خمس دعامات بالقلب، مؤكداً أن العملية تكللت بالنجاح التام والحمد لله، وأن الفريق الطبي تعامل مع الحالة بسرعة فائقة وبتقنية عالية.

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نفي شائعة العمليات الجراحية الست

كما حرص حمادة الحلو على نفي ما تردد بشكل واسع في الأوساط العامة والرقمية بشأن خضوع والده لست عمليات جراحية متتالية، موضحاً بوضوح أن الأمر يتعلق بتركيب ست دعامات في الساقين، بواقع ثلاث دعامات في كل ساق، وذلك منذ عدة سنوات مضت وليس عمليات جراحية حديثة كما جرى تداوله في بعض التصريحات. وأكد أن هذه المعلومات غير دقيقة تماماً وأن ما حدث هو عملية واحدة ناجحة للقلب وليست عمليات متعددة للساقين كما شاع.

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تفاعل النجوم والدعم الفني

وتطرق حمادة الحلو، خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج تفاصيل مع الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد، إلى الدعم الكبير والهائل الذي تلقته الأسرة من الوسط الفني المصري والعربي، موضحاً أن عدداً كبيراً من الفنانين والفنانات حرصوا على التواصل معهم والاطمئنان على صحة والده، ومن بينهم الفنان مصطفى كامل، والفنان مدحت صالح، والفنان حلمي عبد الباقي، والفنانة نادية مصطفى، والفنان محمد الطوخي، إلى جانب آخرين.

التوقعات الطبية والاستقرار الصحي

وكان حمادة الحلو قد اختتم حديثه بالتعبير عن أمله الكبير في تحسن حالة والده وخروجه من المستشفى في أقرب وقت ممكن، ليعود إلى أسرته الصغيرة ومحبيه وجمهوره الوفي في مصر والوطن العربي، وسط دعوات واسعة ومتكررة له بالشفاء العاجل وتمام الصحة والعافية، مشيداً بجهود الأطباء والممرضين. وأشار إلى أن والده يتلقى الرعاية الطبية المتخصصة حالياً داخل العناية المركزة، وأن الأطباء يفضلون استمرار متابعته خلال الفترة الحالية للاطمئنان على استقرار حالته، مع احتمالية بقائه في الرعاية حتى الغد قبل نقله إلى غرفة عادية بالمستشفى.