حماس تبارك عمليات المقاومة في الضفة وتحذر الاحتلال من تصاعد المواجهة

باركت حركة حماس عملية إطلاق النار في مستوطنة كوخاف يائير وأخرى في أفرات، مؤكدة أنها رد على عدوان الاحتلال بغزة والضفة. وأدت العملية إلى مقتل مستوطن وإصابة آخرين، وسط توترات أمنية متصاعدة.

باركت حركة المقاومة الفلسطينية حماس عملية إطلاق النار التي وقعت في مستوطنة كوخاف يائير شمال قلقيلية، وما سبقها من عملية عند مفترق مستوطنة أفرات جنوب بيت لحم.

وأكدت الحركة في بيان رسمي أن هذه العمليات تأتي رداً طبيعياً على عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، والذي أسفر عن آلاف الشهداء والجرحى، إضافة إلى استمرار جرائم التهويد والقتل الميداني والتوسع الاستيطاني والاقتحامات اليومية للمدن والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلة. وشددت حماس على أن شعبنا الفلسطيني لن يرضخ للإرهاب المنظم الذي يمارسه الاحتلال، ولن يفلح هذا الاحتلال مهما تمادى في بطشه وإجرامه في إيقاف مد المقاومة في الضفة الغربية الباسلة، مؤكدة أن المقاومة مستمرة ومتصاعدة حتى نيل الحرية واستعادة الحقوق كاملة غير منقوصة.

ودعت الحركة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والعمل الجاد لوقف إرهاب الاحتلال بحق شعب فلسطين وأرضه، ووضع حد لعدوانه المتوحش ومحاسبة قادته المجرمين على ما يرتكبونه من جرائم حرب وانتهاكات صارخة للقانون الدولي. وأضافت أن سياسات الاحتلال القائمة على الاستيطان ومصادرة الأراضي والقتل والاعتقال والتهجير وإرهاب المستوطنين لن تصنع له أماً ولا استقراراً، بل ستؤدي إلى مزيد من إشعال ميادين المواجهة وتصاعد المقاومة في كل مكان.

وفي تفاصيل العملية، أفادت مصادر عبرية بأن مستوطناً قتل وأصيب آخرون بجروح متفاوتة بينها حالات وصفت بالحرجة والخطيرة في عملية إطلاق نار استهدفت عدة مواقع قرب منطقة كوخاف يائير الواقعة قرب منطقة المثلث في الأراضي المحتلة عام 1948. وأوضحت القناة 15 العبرية أن إطلاق النار استهدف ثلاثة مواقع مختلفة، ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص بجروح متفاوتة؛ بينهم مصابان بجروح متوسطة في محطة الوقود بمنطقة كوخاف يائير، ومصابان بجروح خطيرة عند مدخل تسور يتسحاق.

وأكدت مصادر عبرية أن خلفية إطلاق النار قومية، مما يعني أن العملية كانت هجوماً مقصوداً وليس حادثاً جنائياً. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن قوات الأمن هرعت إلى المكان وشرعت في عمليات تمشيط واسعة للبحث عن المنفذين، فيما أغلقت قوات الاحتلال الطرق المؤدية إلى المنطقة وفرضت طوقاً أمنياً مشدداً، كما استنفرت طائرات استطلاع ومسيرات في محاولة لتحديد مكان المسلحين.

وتأتي هذه العملية بعد أقل من أسبوع على عملية إطلاق نار أخرى قرب مستوطنة أفرات جنوب بيت لحم، والتي أسفرت عن إصابة عدة إسرائيليين، مما يشير إلى تزايد عمليات المقاومة في الضفة الغربية رغم الإجراءات الأمنية المشددة التي يفرضها الاحتلال. هذا الوضع المتصاعد يعكس فشل سياسات الاحتلال في كسر إرادة الشعب الفلسطيني، ويؤكد أن المقاومة المسلحة تظل خياراً مشروعاً للدفاع عن الأرض والمقدسات في ظل غياب أي أفق سياسي حقيقي للسلام.

وتواجه السلطة الفلسطينية ضغوطاً متزايدة من الاحتلال لضبط الأمن في الضفة، لكنها تؤكد أن استمرار الاستيطان والاقتحامات يقوض أي جهود أمنية. ومن جانبه، دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لحماية الشعب الفلسطيني من عدوان الاحتلال، محذراً من أن الوضع سينفجر إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الاستيطان وإطلاق سراح الأسرى.

وفي الوقت نفسه، يواصل الاحتلال حربه على غزة لليوم الـ45 على التوالي، مع استمرار القصف الجوي والمدفعي المكثف على مختلف مناطق القطاع، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 15 ألف فلسطيني وإصابة عشرات الآلاف، بينهم أعداد كبيرة من الأطفال والنساء. وتشهد الضفة الغربية أيضاً موجة غير مسبوقة من الاقتحامات والاعتقالات اليومية، حيث اعتقل الاحتلال أكثر من 2000 فلسطيني منذ بدء الحرب على غزة، في محاولة لقمع أي تحرك مقاوم.

ويرى مراقبون أن العمليات الأخيرة في الضفة رسالة واضحة بأن المقاومة قادرة على الوصول إلى قلب المستوطنات وتحقيق إصابات مؤلمة، مما يضع الأمن الإسرائيلي في اختبار صعب، خاصة مع تزايد النشاط المسلح وتطور قدرات الخلايا المقاومة في الضفة





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