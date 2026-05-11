حماس تنفي المزاعم الإسرائيلية بتطوير قدراتها العسكرية وتؤكد التزامها باتفاق التهدئة في غزة

بيان رسمي من حركة حماس يفند التقارير الإسرائيلية حول تعزيز القوة العسكرية في غزة، مع تسليط الضوء على التحديات الإنسانية وبنود اتفاق وقف إطلاق النار المتعثرة.

أصدرت حركة حماس بيانا رسميا نفت فيه بشكل قاطع كافة التقارير والادعاءات التي تداولتها وسائل الإعلام ال إسرائيل ية في الآونة الأخيرة، والتي زعمت أن الحركة تعمل على تطوير قدراتها العسكرية أو تستعد لتنفيذ عمليات هجومية جديدة انطلاقا من قطاع غزة .

وأكد المتحدث باسم الحركة حازم قاسم أن هذه التقارير ليست سوى محاولات مضللة تهدف في جوهرها إلى خلق ذرائع واهية لتبرير استمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي وتشديد الحصار الجائر المفروض على القطاع، مشيرا إلى أن الماكينة الإعلامية الإسرائيلية تسعى دوما لتصوير الحركة في حالة من الاستعداد للهجوم لتغطية الانتهاكات الميدانية المستمرة ضد المدنيين الفلسطينيين. وشدد قاسم على أن الحركة لا تزال متمسكة ببنود اتفاق شرم الشيخ الرامي إلى وقف الحرب وإنهاء معاناة سكان القطاع، رغم ما وصفه بالخروقات الإسرائيلية المتكررة التي تقوض فرص الاستقرار وتزيد من حالة التوتر في المنطقة.

وفي سياق متصل، تعكس هذه التطورات حالة من الحرب النفسية والإعلامية المتبادلة، حيث تشير التقارير الأمنية الإسرائيلية إلى أن فترة التهدئة الحالية يتم استغلالها من قبل الحركة لإعادة ترتيب الصفوف الداخلية وتعزيز النفوذ الميداني. ولم يتوقف الأمر عند الجانب العسكري، بل امتد ليشمل ملف المساعدات الإنسانية، حيث تدور نقاشات حادة داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية حول إمكانية تقليص حجم المساعدات التي تدخل إلى غزة، بناءً على اتهامات تزعم أن جزءا من هذه المعونات يتم تحويله لتمويل أنشطة عسكرية.

هذا التوجه يضع آلاف العائلات الفلسطينية أمام خطر المجاعة ونقص المستلزمات الطبية الأساسية، مما يزيد من تعقيد المشهد الإنساني المتردي أصلا في القطاع، ويجعل من عملية إدخال المساعدات ورقة ضغط سياسية وعسكرية في صراع طويل الأمد. على الصعيد الميداني، لا يزال قطاع غزة يعيش حالة من الترقب والقلق رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي.

هذا الاتفاق، الذي جاء بعد أشهر من الدمار والحروب الطاحنة، نص في مرحلته الأولى على تنفيذ عملية تبادل للأسرى والمحتجزين بين الجانبين، وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية العاجلة، بالإضافة إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق محددة داخل القطاع. ومع ذلك، فإن الواقع على الأرض يشير إلى تعثر تنفيذ العديد من هذه البنود، حيث تواصل الغارات الإسرائيلية المتقطعة استهداف بعض المناطق، مما يؤدي إلى وقوع ضحايا وجرحى، وهو ما تراه الحركة انتهاكا صارخا للالتزامات الدولية والإقليمية.

وتستمر الجهود الدبلوماسية بقيادة وسطاء إقليميين ودوليين لمحاولة الحفاظ على خيط رفيع من التهدئة ومنع انهيار الاتفاق بالكامل، في ظل غياب رؤية سياسية شاملة تنهي الصراع الجذري. إن التحديات التي تواجه قطاع غزة حاليا تتجاوز مجرد وقف إطلاق النار لتصل إلى ضرورة إعادة الإعمار ورفع الحصار بشكل كامل لضمان حياة كريمة للسكان. إن الاستمرار في تبادل الاتهامات بين حماس والجانب الإسرائيلي حول تعزيز القدرات العسكرية أو تحويل المساعدات يساهم في إطالة أمد الأزمة وتعميق الفجوة بين الطرفين.

وبينما تؤكد حماس التزامها بالاتفاقات الموقعة، يظل الشارع الفلسطيني يترقب خطوات فعلية على الأرض تنهي حالة التوتر الدائم وتفتح آفاقا جديدة للسلام والاستقرار، بعيدا عن لغة التهديد والوعيد التي تسيطر على التقارير الأمنية والإعلامية في كلا الجانبين، مما يجعل المنطقة برمتها على فوهة بركان قد ينفجر في أي لحظة إذا لم يتم التوصل إلى تفاهمات حقيقية ومستدامة





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

حماس قطاع غزة إسرائيل وقف إطلاق النار المساعدات الإنسانية

United States Latest News, United States Headlines