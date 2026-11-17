جهاز حماية المستهلك يصدر تحذيراً حاسماً بتطبيق غرامات تصل قيمتها إلى 500 ألف جنيه على المتاجر التي تخفي الأسعار أو تستخدم عبارات مثل السعر على الخاص.

أصدر جهاز حماية المستهلك تحذيراً صارماً لجميع أصحاب المحال التجار ية ومقدمي الخدمات من أي محاولة لإخفاء أسعار المنتجات أو الخدمات، مؤكداً أن الالتزام بالإعلان عن الأسعار بشكل واضح وصريح ليس اختياراً تسويقياً، بل هو واجب قانوني أساسي يضمن حقوق المواطنين. ويأتي هذا التوجه ضمن جهود الجهاز المستمرة لضمان بيئة استهلاكية عادلة وشفافة، حيث أصبحت الشفافية في الأسعار حجر الزاوية في أي تعامل تجاري قانوني.

تفاصيل العقوبات المالية المفروضة

حدد جهاز حماية المستهلك العقوبة المالية لمن يخالف قواعد الإعلان عن الأسعار، حيث تصل الغرامة إلى حد أقصى قدره 500 ألف جنيه مصري، وذلك بهدف ردع الممارسات التجارية غير النزيهة التي تضل المستهلك. كما نص القرار على أن تكون الغرامة مساوية لقيمة المنتج محل المخالفة في حال كانت قيمته أعلى من المبلغ المحدد، مما يعني أنه في حالات المنتجات باهظة الثمن، قد تتجاوز الغرامة المالية نصف مليون جنيه مصري.

Also read لجنة المبيدات: نستهدف تأهيل 500 ألف مطبق لتعزيز الاستخدام الآمن ورفع تنافسية الصادرات الزراعية

منصات التواصل والتجارة الإلكترونية

شدد الجهاز بشكل خاص على الممارسات المتبعة عبر المنصات الرقمية والتطبيقات الإلكترونية، محذراً من الاكتفاء بعبارات غامضة مثل "السعر على الخاص" أو أي صيغة أخرى تمنع العميل من معرفة السعر النهائي للسلعة قبل إتمام عملية الشراء. وجّه التحذير إلى أن هذه العبارات لا تخلو من الغموض المتعمد الذي يستهدف دفع المستهلك إلى التواصل المباشر بشكل غير ضروري، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لحماية حقوق المستهلكين في العصر الرقمي.

Advertisement

دور الشفافية في اتخاذ القرار

أوضح جهاز حماية المستهلك أن الإعلان الصريح عن الأسعار يُمكّن المواطن من المقارنة بين العروض المختلفة في السوق، واتخاذ قرارات الشراء بناءً على معلومات دقيقة وواضحة، دون خوف من الغش أو التضليل. إن حق المستهلك في معرفة السعر قبل الشراء هو حق أصيل مكفول قانوناً، ولا يجوز التهاون في تطبيقه بأي شكل من الأشكال، خاصة في ظل التنافس التجاري المكثف الذي يشهده السوق المحلي حالياً.

حملات الرقابة المستمرة

وأكد الجهاز أن حملاته الرقابية لن تتوقف عند حدود المنافذ التقليدية فحسب، بل ستشمل أيضاً جميع أشكال البيع عبر المنصات الرقمية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالف يتم رصده. تهدف هذه الجهود المشددة إلى ضبط الأسواق وتعزيز الثقة بين الأطراف الفاعلة، بما يضمن حماية حقوق المواطنين واستقرار المنظومة الاقتصادية من خلال تطبيق مبدأ الشفافية كقاعدة أساسية للتعاملات التجارية.