حمداني يعلن عن قائمة الجزائر في نوفمبر مع ظهور عزي المفترض

أعلن إبراهيم حمداني عن تشكيلة الجزائر الجديدة لتحديات نوفمبر. يسعى المنتخب لحصد النقاط وتأكيد تأهله للقارة مع غياب بلغالي.

أعلن إبراهيم حمداني ، المدرب الوطني لمُنتخب الجزائر، الخميس، عن القائمة الرسمية الجديدة لمُحاربي الصحراء استعدادا لمباريات فترة التوقف الدولي في نوفمبر تشرين الثاني. وتأتي هذه الخطوة في إطار التحضيرات الاستراتيجية لمواجهة حاسمة يسعى من خلالها الفريق العربي لتحقيق 6 نقاط ثمينة من المباراتين المقرر إقامتهما لتعزيز حظوظه بشكل كبير في التأهل لنهائيات المسابقة القارية.

تفاصيل قائمة المحاربين للمباريات القادمة

تشكل هذه القائمة خطوة جوهرية في خطة المدرب الوطني لتحقيق الأهداف المرجوة خلال الفترة المقبلة. يركز الفريق على تعزيز الخطوط الدفاعية والهجومية لضمان السيطرة على مجريات اللعب والحفاظ على نظافة الشباك. كما أن وجود نجوم متميزين في القائمة يعكس الجهد المبذول من قبل الجهاز الفني لتحسين الأداء الفني والتكتيكي.

Also read مصر للتأمين يستضيف الزمالك وكاسح حسن وعونواتشو يثنى على صلاح

يعتمد حمداني في استراتيجيته على دمج لاعبين بخبرات متنوعة لضمان التوازن في توزيع الأدوار. إن التركيز على الأداء الجماعي يتماشى مع الرغبة في تحقيق نتائج إيجابية تفتح الباب نحو المنافسة على الصدارة. تهدف هذه الخطوات إلى ضمان استمرارية الإنجازات وتثبيت مكانة الفريق في البطولات القادمة.

ظهور محمد عزي والغياب الدبلوماسي لرفيق

تبدو حظوظ محمد عزي، مدافع سيسكا موسكو الروسي، وافرة جداً لتدشين ظهوره الأول مع مُنتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي الحالية في نوفمبر. يأتي هذا الاحتمال القوي نتيجة لعدم تعافي منافسه المباشر في مركز الظهير الأيمن، رفيق بلغالي، بشكل كامل من الإصابة الخطيرة التي تعرض لها مع فريقه تورينو في الدوري الإيطالي.

Advertisement

يشكل غياب رفيق بلغالي فرصة ذهبية لعزي لإثبات جدارته على المستوى الدولي. لقد أثبت اللاعب الشاب تألقه مع ناديه الروسي مما يجعله الخيار الأمثل لتغطية هذا الفراغ الدفاعي. إن ثقة المدرب في قدراته تبرز كعامل حاسم في هذا الاختيار التكتيكي.

مسيرة عزي المهنية وخطوات الانتقال الكبرى

بدأ محمد عزي مسيرته الكروية من بوابة فرق الشباب لنادي وفاق ورقلة، الذي ينشط حالياً في القسم الشرقي ويعادل المستوى السادسة في السلم التدريبي. انتقل عام 2018 إلى مدرسة شبان نادي شباب بلوزداد، قبل أن يتم تصعيده إلى الفريق الأول للمشاركة في 29 مباراة صنع خلالها هدفاً واحداً فقط.

خاض أول مغامرة احترافية له في أوروبا عام 2025 من بوابة نادي دينامو محج قلعة الروسي، وخاض معه 51 مباراة أسهم خلالها في 7 أهداف ما بين صناعة وتسجيل. ثم انضم لنادي سيسكا موسكو في شهر سبتمبر أيلول الماضي في صفقة بلغت قيمتها 3.25 ملايين يورو.

الدعم التاريخي من عنتر يحيى وتفاصيل الأداء

في تصريحات أدلى بها لموقع La Gazette du Fennec الجزائري، كشف عزي كواليس المكالمة الهاتفية التي شكلت نقطة تحول في مسيرته الكروية. وقال عن المكالمة: اتصل بي المدرب الوطني عنتر يحيى وشجعني على الظهور بشكل جيد مع فريقي من أجل دخول الحسابات.

Advertisement

دفعت هذه الرسالة عزي إلى مضاعفة مجهوداته خلال الأسابيع الأخيرة استعداداً لاستدعائه. يظهر مع سيسكا موسكو في 9 مباريات سجل خلالها هدفاً واحداً وقدم تمريرتين حاسمتين. هذا الدعم المعنوي كان حاسماً في بناء الثقة الداخلية التي يحتاجها اللاعب لرفع المستوي.

يركز عزي الآن على مواصلة هذه الموجة الإيجابية لضمان تثبيت مكانته في التشكيلة الأساسية. إن التوافق بين الجهد الفردي والدعم الفني يبني أساساً متيناً للمستقبل. يستعد اللاعب الآن لمواجهة تحديات جديدة تضاف إلى سجله الحافل بالإنجازات.