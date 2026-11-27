رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك يبحث مع الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا سبل وقف الحرب في السودان خلال زيارة دبلوماسية في نوفمبر.

اختتم وفد قوى إعلان المبادئ ، بقيادة رئيس الوزراء السودان ي السابق عبد الله حمدوك ، زيارته إلى جنوب أفريقيا بلقاء استراتيجي مع الرئيس سيريل رامافوزا في العاصمة بريتوريا، وذلك يوم الجمعة الموافق السابع والعشرين من شهر نوفمبر لعام ألفين وثلاثة وعشرين. وجاء هذا اللقاء في ختام زيارة رسمية دامت عدة أيام، بهدف حشد الدعم الأفريقي لإيقاف القتال الدائر في السودان والعمل على معالجة الكارثة الإنسانية التي خلفها النزاع المسلح، بالإضافة إلى استعادة مسار التحول الديمقراطي المدني في البلاد.

تفاصيل اللقاء والتوقيت الزمني للزيارة

قام الوفد السوداني، المكون من شخصيات بارزة ضمن قوى إعلان المبادئ، بجولة دبلوماسية مكثفة استمرت من تاريخ الرابع والعشرين إلى السابع والعشرين من شهر نوفمبر. وقد ركزت هذه الجولة على تعزيز الشفافية حول معاناة الشعب السوداني وجذب انتباه القادة الأفريقيين نحو ضرورة التدخل العاجل لوقف النزاع. يهدف هذا التوقيت الدقيق للزيارة إلى تسليط الضوء على تدهور الوضع الأمني والإنساني، والسعي لكسر الجمود الدبلوماسي الذي يكتنف الجهود السابقة لإيقاف النزاع.

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أهمية اللقاء بالنسبة للرأي العام الأفريقي

أكد الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا في لقائه مع عبد الله حمدوك، منسوب أسفه وقلقه العميق إزاء الوضع المتفاقم في السودان، مشدداً على أن بلاده دولة محورية في القارة الأفريقية ولا ينبغي تركها تواجه مصيراً مجهولاً. وجاء موقف رامافوزا دعماً سياسياً كبيراً لرؤية قوى إعلان المبادئ، التي تؤسس لأولوية وقف الحرب كشرط مسبق لأي حلول أخرى. يعكس هذا الموقف الأفريقي الوجيه استعداداً للدعم السياسي للمبادرة المدنية السودانية، مما يمنحها زخماً دبلوماسياً جديداً في مواجهة الخطابات التي تستمر في الترويج للحسم العسكري.

التحديات الإنسانية والأمنية المطروحة للنقاش

حذر وفد قوى إعلان المبادئ، بزعامة عبد الله حمدوك، من أن استمرار الحرب لا يهدد حياة المدنيين ومستقبل الدولة السودانية فحسب، بل يعرض وحدة البلاد للخطر ويقوض السلم والأمن الإقليميين. وقد طرح الوفد رؤية شاملة لمعالجة الأزمة الإنسانية وإنهاء الحرب من خلال عملية سياسية يقودها السودانيون بأنفسهم. تهدف هذه الرؤية إلى وضع حد لمعاناة الشعب السوداني، وتمهيد الطريق لتحقيق سلام مستدام واستعادة مسار التحول المدني الديمقراطي الذي انقطع بفعل التدخلات العسكرية.

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السياق الإقليمي والمواقف السياسية المتنافسة

يأتي هذا اللقاء في ظل محاولة قوى إعلان المبادئ إعادة القضية السودانية إلى مسارها السياسي الصحيح، بعد أن أدى استمرار الرهان العسكري إلى إطالة أمد الحرب وتفاقم الكارثة الإنسانية. يواجه الوفد خطابات تروج لاستمرار القتال والحسم العسكري، رغم الكلفة المتصاعدة التي تدفعها الأسر السودانية. تعمل التحركات الدبلوماسية على بناء موقف أفريقي مساند لوقف الحرب، في مواجهة هذه الأصوات التي تتجاهل المعاناة الإنسانية وتدفع نحو مزيد من الانقسام والانهيار الاقتصادي والاجتماعي.

النتائج المتوقعة والمستقبل السياسي للسودان

عقب لقاء بريتوريا، تابع الوفد اجتماعاته مع مستشار الأمن القومي ومدير إدارة أفريقيا في وزارة الخارجية الجنوب أفريقية، بالإضافة إلى اجتماع عمل مع المركز الأفريقي للتسوية البناءة للنزاعات المعروف بـ "أكورد". تكشف هذه اللقاءات عن اتساع التحرك الذي تقوده قوى إعلان المبادئ داخل القارة، ومحاولتها بناء دعم سياسي ودبلوماسي لرؤية مدنية تضع حماية السودانيين ووقف نزيف الدم في مقدمة الأولويات. في المقابل، تطرح المبادرة مساراً سياسياً يعيد الأولوية إلى المدنيين، ويضع السلام والتحول الديمقراطي في قلب أي تسوية تنقذ البلاد من المصير المجهول.