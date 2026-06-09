حمزة العيلي يكشف أسراره في "واحد من الناس"

في الجزء الثاني من حلقته الخاصة ببرنامج "واحد من الناس" على قناة الحياة، ألقى الفنان حمزة العيلي بظلال الشك على حياته الفنية والشخصية.

في الجزء الثاني من حلقته الخاصة ببرنامج " واحد من الناس " على قناة الحياة ، ألقى الفنان حمزة العيلي بظلال الشك على حياته الفنية والشخصية. وبدءاً من مسيرته الطويلة في الفن، كشف العيلي عن جوانب خفية من حياته، وتحدث عن فلسفته الخاصة في اختيار أدواره.

وفي إطار حديثه عن تجربته الفنية، ذكر العيلي أنه يهتم بالنوعية على حساب الكم، مما حرمه من فرص انتشار أوسع، لكنه يفضل تقديم أدوار متنوعة ترضي الجمهور. وفي إطار حديثه عن تجربته الشخصية، أشار العيلي إلى أن ولادته كانت متعثرة وقاسية للغاية، مما ترك أثراً في وجدانه تجاه عائلته، كما وصف نفسه بأنه شخص كتوم بطبعه ويفضل الاحتفاظ بالكثير من تفاصيله لنفسه.

وتطرق العيلي، إلى فترات صعبة مر بها في حياته، معلناً عن إصابته بالاكتئاب في وقت سابق، وعن كيفية تجاوزه تلك الأزمة، أوضح أنه تواصل حينها مع الشيخ طه والشيخ الطاروطي، وقضى يومين في رحاب الأجواء الإيمانية، ليعود بعدها "صافي الذهن ومبتهجاً". وأكد العيلي أن الفنان بطبيعته يمتلك نظرة مختلفة للحياة وتفاصيلها، واختتم حديثه قائلا: "أحاول دائماً تقديم شخصيات متنوعة، وفور انتهاء التصوير أخلع عباءة الشخصية تماماً، ورغم ذلك، هناك بعض الأدوار المعقدة التي ترفض الرحيل وتعيش معي لفترة من الوقت".

وتساءل الفنان حمزة العيلي في حواره مع الإعلامي عمرو الليثي، عن حلمه الأكبر في تجسيد شخصية مصطفى محمود، وهو ما أثار إعجاب الجمهور في البرنامج، وتركه ينتظر الحلقة التالية. وتكشف هذه الحلقة عن جوانب أسراره التي لم تعرفها الجماهير من قبل، وتوفر فرصة للاطلاع على تجربته الفنية والشخصية، وتوفر فرصة للاطلاع على تجربته الفنية والشخصية، وتساعد على فهم أسراره التي لم تعرفها الجماهير من قبل.





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