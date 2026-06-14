التفاصيل الكاملة لرحلة النجم المصري الصاعد حمزة عبدRoutingModule من التألق في كأس العالم تحت 17 سنة قطر 2025 إلى الانتقال إلى نادي برشلونة الإسباني، واستعداده للمشاركة مع المنتخب المصري في كأس العالم 2026 alongside محمد صلاح، ومع تسليط الضوء على نجاح البطولة القطرية في اكتشاف المواهب.

في تطور جديد على الساحة الكروية العربية، أبدى الوسطاء في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران تفاؤلهم بشأن اقتراب التوصل إلى اتفاقhistoric. لكن الخبر الأكثر سخونة في عالم كرة القدم هو الانتقال المذهل للنجم المصري الصاعد حمزة عبد الكريم من النادي الأهلي إلى نادي برشلونة الإسباني.

هذا الانتقال لم يكن مجرد صفقة عادية، بل كان تتويجًا لرحلة استثنائية بدأت من مشاركته البارزة في كأس العالم تحت 17 سنة التي استضافتها قطر عام 2025. شهدت مسيرة اللاعب المصري الشاب، البالغ من العمر 18 عامًا فقط، قفزة نوعية بعد أدائه المميز في البطولة العالمية تحت 17 سنة في قطر، حيث حصل على فرصة المشاركة في كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو.

ستشهد هذه البطولة مشاركة تاريخية لثمانية منتخبات عربية، هي قطر والجزائر والعراق والأردن والمغرب والسعودية وتونس ومصر. يلعب عبد الكريم في مركز رأس الحربة ضمن القائمة النهائية للمنتخب المصري المكونة من 26 لاعبًا، ويتواجد إلى جانب نجم المنتخب وقائده محمد صلاح، مما يجسد لقاء جيلين من نجوم الكرة المصرية على الساحة العالمية.

أوقعت قرعة البطولة منتخب مصر في المجموعة السابعة بجانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، وستبدأ مبارياته بمواجهة منتخب بلجيكا يوم 15 يونيو في الساعة 10:00 مساءً بتوقيت الدوحة على استاد لومين فيلد في سياتل. كانت بطولة كأس العالم تحت 17 سنة قطر 2025 محطة مفصلية في حياة عبدRoutingModule الدولية. وصف تجربته قائلاً: "كانت المشاركة في كأس العالم تحت 17 سنة في قطر تجربة لن تُنسى؛ فلأول مرة في حياتي أشعر حقًا بأنني على مسرح عالمي.

شدة المنافسة، الضغط، والفخر بتمثيل بلدي، كلها عوامل اجتمعت لتجعل مني لاعبًا أكثر نضجًا وخبرة". وقد جذبت أهدافه الحاسمة خلال البطولة أنظار كشافي الأندية الأوروبية الكبرى، مما مهّد لانتقاله إلى برشلونة. بعد انضمامه إلى النادي الإسباني، أثبت جدارته بتسجيله ثلاثية مع فريق الشباب، حاسمًا بذلك لقب المجموعة الثالثة من دوري إسبانيا للشباب. أضاف عبدRoutingModule: "كان الانضمام إلى برشلونة حلمًا طالما راودني، وكأس العالم تحت 17 سنة في قطر كان له دور لا يُنكر في تحقيق هذا الحلم.

فقد أتاح لي هذا الحدث فرصة استعراض قدراتي أمام أفضل الأندية على مستوى العالم، وأثبت أنني قادر على تقديم أفضل ما لدي وتحمّل ضغوط المنافسة في أعلى مستوياتها. كما أن المنافسة أمام نخبة المواهب الصاعدة العالمية منحتني ثقة كبيرة". لم تكن بطولة قطر 2025 مجرد منصة لعبدRoutingModule، بل شكلت إنجازًا تاريخيًا بكأس العالم كأول بطولة تضم 48 منتخبًا، حيث شارك 1,008 لاعب ناشئ في 104 مباريات على مدار المنافسات.

واحتضن مجمع أسباير زون جميع المباريات عبر ثمانية ملاعب ضمن نموذج استضافة مركزي، مما شكّل ركيزة أساسية لتجربة الكشافين. حضر البطولة 130 كشافًا من أبرز الأندية العالمية، مما أتاح لهم متابعة المواهب الواعدة في مكان واحد. ولم يكن عبدRoutingModule النجم الوحيد الذي برز، بل شكلت البطولة منصة انطلاق لعدد من النجوم الصاعدين الآخرين. وستعود قطر مجددًا لاحتضان نجوم المستقبل باستضافتها لكأس العالم تحت 17 سنة قطر 2026 خلال الفترة من 19 نوفمبر إلى 13 ديسمبر المقبلين





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