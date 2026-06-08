حمزة العيلي: أتمنى تجسيد شخصية مصطفى محمود.. وأحلم بترك أعمال تحترم الجمهور والفن

كشف الفنان حمزة العيلي عن ترشيحه من قبل الشركة المتحدة لتجسيد شخصية العالم والمفكر الراحل الدكتور مصطفى محمود في عمل فني كبير مقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2027. وأعرب العيلي عن أمنيته في تقديم الشخصية لما تحمله من طابع إنساني قريب من الجمهور، مؤكدًا دعمه للأعمال الفنية ذات الرسائل الهادفة.

كشف الفنان حمزة العيلي عن ترشيحه من قبل الشركة المتحدة لتجسيد شخصية العالم والمفكر الراحل ال دكتور مصطفى محمود في عمل فني كبير مقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2027 ، مؤكدًا أن هذا الدور يمثل له شرفًا كبيرًا نظرًا لما يحمله صاحب الشخصية من تأثير فكري وإنساني واسع.

وأعرب العيلي عن أمنيته في تقديم الشخصية لما تحمله من طابع إنساني قريب من الجمهور، مؤكدًا دعمه للأعمال الفنية ذات الرسائل الهادفة. وعلى الصعيد الشخصي، كشف عن رغبته في الزواج قريبًا وتكوين أسرة، مشيرًا إلى أن مهنة الفن مليئة بالضغوط والتحديات، رغم شغفه الكبير بها وحبه للأطفال والسفر والموسيقى. وأكد حمزة العيلي على شرف تجسيد شخصية الدكتور مصطفى محمود، مشيرًا إلى تأثير صاحب الشخصية الفكري والإنساني الواسع. وقال العيلي: أتمنى تجسيد شخصية مصطفى محمود، وأحلم بترك أعمال تحترم الجمهور والفن.

وأكد على دعمه للأعمال الفنية ذات الرسائل الهادفة، مشيرًا إلى أهمية تجسيد الشخصيات التي تحمل تأثيرًا إنسانيًا وفكريًا. وعلى الصعيد الشخصي، كشف العيلي عن رغبته في الزواج وتكوين أسرة، مشيرًا إلى أن مهنة الفن مليئة بالضغوط والتحديات، رغم شغفه الكبير بها وحبه للأطفال والسفر والموسيقى. وأكد على شرف تجسيد شخصية الدكتور مصطفى محمود، مشيرًا إلى تأثير صاحب الشخصية الفكري والإنساني الواسع.

وعبر العيلي عن أمنيته في تقديم الشخصية لما تحمله من طابع إنساني قريب من الجمهور، مؤكدًا دعمه للأعمال الفنية ذات الرسائل الهادفة. وعلى الصعيد الشخصي، كشف عن رغبته في الزواج قريبًا وتكوين أسرة، مشيرًا إلى أن مهنة الفن مليئة بالضغوط والتحديات، رغم شغفه الكبير بها وحبه للأطفال والسفر والموسيقى. وأكد حمزة العيلي على شرف تجسيد شخصية الدكتور مصطفى محمود، مشيرًا إلى تأثير صاحب الشخصية الفكري والإنساني الواسع. وقال العيلي: أتمنى تجسيد شخصية مصطفى محمود، وأحلم بترك أعمال تحترم الجمهور والفن.

وأكد على دعمه للأعمال الفنية ذات الرسائل الهادفة، مشيرًا إلى أهمية تجسيد الشخصيات التي تحمل تأثيرًا إنسانيًا وفكريًا. وعلى الصعيد الشخصي، كشف العيلي عن رغبته في الزواج وتكوين أسرة، مشيرًا إلى أن مهنة الفن مليئة بالضغوط والتحديات، رغم شغفه الكبير بها وحبه للأطفال والسفر والموسيقى





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حمزة العيلي دكتور مصطفى محمود عمل فني كبير موسم دراما رمضان 2027 أعمال فنية ذات رسائل هادفة

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