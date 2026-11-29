مهاجم برشلونة المصري حمزة عبد الكريم مهدد بالغياب عدة أسابيع عن الملاعب إثر إصابة عضلية أثارت قلق الإدارة والطاقم الفني، مع غياب رسمي لم يوضح تفاصيل الإصابة.

يواجه المهاجم المصري حمزة عبد الكريم خطر الابتعاد عن الملاعب لفترة ممتدة إثر إصابته بملامح عضلية أثارت مخاوف واسعة داخل الأوساط الرياضية الإسبانية، حيث أكدت التقارير الأولية أن هذا الأمر سيمنعه من المشاركة في المباريات القادمة مع الفريق الكتالوني. وقد أوضح جوليانو بيليتي ، المدير الفني لفريق برشلونة أتلتيك، الحالة البدنية للاعب المصري، مؤكداً معاناته من بعض الآلام العضلية التي حالت دون مشاركته في المباريات الأخيرة، مما يعزز المخاوف من طابع الإصابة المتواصل.

تفاصيل الإصابة وتأثيرها على اللاعب

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن المؤشرات الأولية ترجح غياب حمزة عبد الكريم لعدة أسابيع، رغم عدم صدور أي بيان رسمي من النادي الكتالوني يوضح طبيعة الإصابة أو المدة المتوقعة للتعافي منها، مما يترك مجالاً واسعاً للتكهنات حول موعد عودته. وأشارت المصادر إلى وجود حالة من القلق لدى بعض المقربين من اللاعب، الذين يرون أن الإصابة قد تكون أكثر صعوبة مما تبدو عليه، رغم التفاؤل الذي أبداه بيليتي بشأن حالته العامة، مما يعكس تعقيد الوضع الصحي الحالي.

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تقييم الطاقم الفني والموقف الرسمي

أبرز جوليانو بيليتي، المدير الفني لفريق برشلونة أتلتيك، أن الألم العضلي الذي يعاني منه اللاعب هو السبب المباشر لغيابه عن التدريبات والمباريات، مشيراً إلى أن الحالة تحتاج إلى راحة وتقييم دقيق قبل العودة للملعب. ورغم أن النادي لم يصدر أي بيان رسمي يوضح طبيعة الإصابة أو المدة المتوقعة للتعافي منها، إلا أن التقارير المتخصصة تشير إلى أن الفريق الطبي يتابع الحالة عن كثب لضمان عدم تفاقم الإصابة العضلية.

التأثير على الخطة المستقبلية للفريق

تترقب الأوساط المحيطة بالنادي تطورات الحالة الصحية للمهاجم المصري خلال الفترة المقبلة، لتحديد إمكانية لحاقه بتشكيلة الفريق الأول بقيادة الألماني هانسي فليك، والمشاركة في المباريات المتبقية قبل نهاية العام الجاري. وفي حال تأخر عودته، سيكون هناك تأثير واضح على خيارات المدرب الألماني في التشكيلات المتاحة، خاصة مع الحاجة لتعزيز الخط الهجومي في المحطات النهائية من الموسم.

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سجل اللاعب الحالي والأداء في الفريق

غاب حمزة عبد الكريم عن مواجهة برشلونة أتلتيك أمام تيراسا في منافسات دوري الدرجة الرابعة الإسبانية، بسبب عدم اكتمال تعافيه من الحالة الصحية، وهي المباراة التي حسمها فريقه لصالحه بنتيجة 2-1، مما يؤكد أن الغياب كان ناتجاً عن الحالة البدنية وليس عن غياب إرادة اللعب. وقد خاض المهاجم المصري مباراتين فقط بقميص برشلونة أتلتيك خلال الموسم الحالي، بينما تواجد بصورة أكبر ضمن حسابات الفريق الأول.

الفرص المتاحة والأداء في الدوري

ظهر حمزة عبد الكريم في مباراتين ببطولة الدوري الإسباني، مشاركاً من مقاعد البدلاء دون أن ينجح في تسجيل أهداف أو تقديم تمريرات حاسمة، وهو ما يرفع الضغط عليه لمحاولة تحقيق اختراق سريع حال عودته للفريق الأول. ومن المتوقع أن يكون غياب عدة أسابيع فرصة لإعادة تقييم دور اللاعب في الخطط المستقبلية للنادي الكتالوني، خاصة مع التنافس الشديد على المواقع الهجومية والضرورة لتحقيق إنتاجية ملموسة.