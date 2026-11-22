كشف كارلوس مونفورت عن إصابة حمزة عبد الكريم في برشلونة، مما يحجب عنه مباراة فياريال، بينما استقر أحمد مكي في "الفلكي" وانضمت التشكيلات للجيش العراقي.

أكد الصحفي الإسباني كارلوس مونفورت تعرض المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم ، المحترف في صفوف نادي برشلونة الإسباني، لانتكاسة بدنية بسيطة خلال الفترة الحالية، مما تسبّب في ابتعاده عن حسابات المشاركة في المباريات الأخيرة للفريق. ووفقاً لتقرير الطبيب المعالج، فإن الحالة الصحية للاعب لا تشكّل خطراً على مسيرته الكروية، لكنها تتطلب راحة فورية لضمان استكمال جاهزيته البدنية الكاملة.

تفاصيل الإصابة وسبب الغياب عن فياريال

يعاني حمزة عبد الكريم من آلام عضلية طفيفة حالت دون مشاركته مع فريق الرديف في مواجهة الديربي أمام إسبانيول ب، رغم أنه كان يمثل أحد أبرز التعزيزات الهجومية المنتظرة في قائمة المدرب جوليانو بيليتي. وبناءً على حالته البدنية الراهنة، غاب اللاعب المصري أيضاً عن مواجهة الفريق الأول لبرشلونة أمام فياريال، وذلك بعدما اتخذت إدارة النادي والجهاز الفني قراراً واضحاً بعدم المخاطرة به لحين اكتمال لياقته.

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يُذكر أن حمزة عبد الكريم شارك خلال الموسم الجاري في 131 دقيقة رسمية موزعة بين الفريق الأول وفريق الرديف وفريق الشباب بنادي برشلونة، ونجح خلال تلك الدقائق في تسجيل هدف واحد، مما يبرز الأهمية التقنية التي يحملها اللاعب رغم صغر سنه.

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