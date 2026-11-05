حملة مصر لضبط التنقيب غير المشروع عن الذهب: 4488 مخالفة وإطلاق مرحلة جديدة

القوات المسلحة المصرية تعلن عن ضبط آلاف المخيمات وألوف المقيمين في حملة مواجهة التنقيب غير المشروع عن الذهب بـالصحراء الشرقية مع بدء المرحلة الرابعة.

أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية العقيد أركان حرب أحمد عتمان علي ، عن إطلاق المرحلة الرابعة من الحملة المكبرة لمواجهة أنشطة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب ، والتى من المقرر أن تنطلق في اليوم السبت المقبل، وذلك في خطوة تهدف إلى استعادة السيطرة الكاملة على الثروات المعدنية في الصحراء الشرقية وضبط المخالفين.

الحملة المكبرة للصحراء الشرقية

تُعد هذه المبادرة العسكرية جزءاً من جهود مستمرة لتنظيم قطاع استخراج الذهب وحماية الثروة القومية، حيث استهدفت الحملات السابقة تفكيك شبكات التنقيب العشوائي التي انتشرت في مناطق صحراوية متعددة، مما أسهم في الحد من تدفق العملات الصعبة خارج القنوات القانونية.

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وتشمل الحملة الحالية تدابير مشددة لضمان الامتثال للقوانين المنظمة للعملية، مع التركيز على الملاحقة القانونية للمشاريع غير المرخصة والإشراف المباشر على عمليات الاستخراج التي تتم وفق التراخيص الرسمية الصادرة من الجهات المختصة.

نتائج الضبط الميداني والإحصائيات

كشف المتحدث العسكري عن أرقام دقيقة ومفصلة حول نتائج الحملة المكبرة السابقة، حيث تمكنت القوات المسلحة من ضبط إجمالي 4488 خيمة وعشة كانت تستخدم كمساكن مؤقتة ومقار عمليات للتنقبين غير القانونيين، مما يعكس حجم الانتشار الواسع لهذه الأنشطة قبل التدخل العسكري.

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كما تم ضبط عدد كبير من الأفراد الذين كانوا يشاركون في هذه العمليات غير المشروعة، حيث سجل الضبط 151 مواطناً مصرياً و540 أجنبياً، وذلك ضمن الإجراءات التصحيحية والقانونية التي رافقت الحملة الميدانية المستمرة لضمان الانضباط في المناطق الصحراوية.

هذه الأرقام تشير إلى ضخامة الظاهرة التي تم مكافحتها، وتوضح الدور الفعّال للقوات المسلحة في تفكيك البنية التحتية لهذه الشبكات غير القانونية، والتي كانت تعمل خارج نطاق الرقابة الحكومية والسجلات الرسمية.

الجرائم المرتبطة بالتهريب

أكد العقيد أركان حرب أحمد عتمان علي أن أنشطة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب في الصحراء الشرقية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمجموعة واسعة من الجرائم الأخرى، مما يجعلها مشكلة أمنية شاملة تتجاوز الجانب الاقتصادي البحت لتشمل تهديدات للنسيج الأمني.

من بين هذه الجرائم المرتبطة تجارة وحيازة المخدرات، والهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى حيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وهو ما يستدعي تكثيف الجهود الأمنية لمعالجة هذه الجذور المتشابكة التي تهدد استقرار المناطق الحدودية والصحراوية.

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وأوضح المتحدث العسكري أن بعض مناطق التنقيب شهدت وجود عناصر إجرامية مسلحة تمتلك أنواعاً مختلفة من الأسلحة، مما يبرر الطبيعة الأمنية العسكرية للحملة ولا يجعلها مجرد عملية تنظيم اقتصادية بحتة، بل ضرورة وطنية للحفاظ على الأمن القومي.

المراحل القادمة والتوعية

في إطار الجهود التوعوية والوقائية، أعلن المتحدث العسكري عن إطلاق ست حلقات توعوية مخصصة لمواجهة التنقيب غير المشروع عن الذهب، وذلك بهدف تثقيف المواطنين والمقيمين حول المخاطر القانونية والأمنية المترتبة على المشاركة في هذه الأنشطة المحظورة.

وتهدف هذه الحملات الإعلامية والتوعوية إلى تعزيز وعي الجمهور بخطورة العمل في ظل عدم الحصول على التراخيص اللازمة، وكيفية الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة من خلال القنوات الرسمية المتاحة، مما يسهم في بناء شراكة مجتمعية فعالة مع مؤسسات الدولة.

مع بدء المرحلة الرابعة من الحملة السبت المقبل، تظل القوات المسلحة مصر على موقفها الحازم في مواجهة أي انتهاكات للقوانين المنظمة للاستخراج المعدني، مؤكدةً أن حماية الثروة القومية وضمان الأمن الوطني من الأولويات الاستراتيجية التي لا تحتمل أي تراجع أو تساهل.