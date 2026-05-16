حملة قومية كبرى لتحصين الماشية في مصر لمكافحة الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع

وزارة الزراعة المصرية تكشف عن تحصين أكثر من 4.4 مليون رأس ماشية ضمن حملة قومية لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.

في خطوة استراتيجية تهدف إلى حماية الثروة الحيوانية وتأمين الغذاء في مصر، تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تنفيذ أعمال الحملة القومية الكبرى لتحصين الماشية.

تستهدف هذه الحملة مكافحة مرضين من أخطر الأمراض الوبائية التي تهدد القطاع الحيواني، وهما الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع. وقد شهدت الحملة، التي انطلقت في الثامنة والعشرين من أبريل الماضي، إقبالاً كبيراً وتنسيقاً ميدانياً رفيع المستوى، حيث تمكنت الفرق البيطرية من تقديم ما مجموعه أربعة ملايين وأربعمائة وثمانية وأربعين ألفاً وثمانمائة وسبعة جرعات تحصينية حتى اللحظة، موزعة على مختلف قرى ومراكز الجمهورية لضمان شمولية التغطية الوقائية وحماية القطعان من مخاطر العدوى.

وأكد الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن هذه الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الذي شدد على ضرورة تكثيف كافة التدابير الوقائية لحماية الحيوانات من الأوبئة التي قد تؤدي إلى خسائر اقتصادية جسيمة للمربين والدولة على حد سواء. إن الحفاظ على الثروة الحيوانية لا يقتصر فقط على الجانب الصحي، بل هو ركيزة أساسية لدعم الأمن الغذائي القومي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة وارتفاع أسعار الأعلاف وتكاليف الشحن، مما يجعل حماية القطيع الحالي ضرورة قصوى لتقليل الفجوة في إنتاج اللحوم والألبان وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي في الأسواق.

وبالنظر إلى التفاصيل الرقمية للحملة، فقد تم تحصين نحو مليونين وثلاثمائة وتسعة وثمانين ألفاً وستمائة وأربعة وثلاثين رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية، بينما استهدفت التحصينات ضد حمى الوادي المتصدع نحو مليونين وخمسة وخمسين ألفاً ومائة وثلاثة وسبعين رأساً. ولا تكتفي الحملة بعمليات التحصين فحسب، بل تتزامن مع عمليات الترقيم والتسجيل الدقيق للماشية، وهو ما يساهم في بناء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة للثروة الحيوانية في مصر، مما يسهل من عمليات المتابعة والسيطرة الصحية مستقبلاً.

كما يتم تنفيذ هذه العمليات بالتوازي مع حملات إرشادية وتوعوية مكثفة تهدف إلى تثقيف المربين حول أفضل الممارسات الصحية والوقائية وكيفية التعامل مع الحالات المرضية. من الناحية اللوجستية، حرصت الهيئة العامة للخدمات البيطرية على توفير كافة اللقاحات المعتمدة وعالية الجودة، مع تقديم دعم فني وتقني شامل للفرق البيطرية الميدانية لضمان كفاءة التنفيذ. وقد تم توجيه اهتمام خاص للمناطق الأكثر احتياجاً والنجوع النائية والمناطق الحدودية، لضمان وصول الخدمة لكل مربٍ مهما كان موقعه الجغرافي.

هذا التوسع يضمن خلق حائط صد وقائي يمنع تسلل الأمراض الوبائية من المناطق الحدودية إلى قلب الدلتا والصعيد، مما يحمي الاستثمارات الصغيرة والكبيرة في قطاع تربية الماشية ويمنع حدوث أي تفشٍ وبائي قد يؤثر على استقرار الأسعار. وفي ختام هذه الجهود، وجهت الهيئة العامة للخدمات البيطرية نداءً هاماً إلى جميع المربين وأصحاب المزارع بضرورة التعاون الكامل مع اللجان البيطرية المتنقلة، وتسهيل مهامهم في إجراء التحصينات الدورية وتسجيل البيانات بدقة.

كما شددت على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي حالات اشتباه في الإصابة بأمراض وبائية عبر الخط الساخن المخصص للهيئة على الرقم 19561، حيث إن سرعة الإبلاغ تساهم بشكل مباشر في حصر المرض ومنع انتشاره السريع. إن تضافر الجهود بين الدولة والمربين هو السبيل الوحيد لضمان زيادة الإنتاجية الحيوانية وتحقيق النهضة المنشودة في هذا القطاع الحيوي الذي يمثل مصدر رزق لملايين الأسر المصرية





