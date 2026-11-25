مديرية التموين بالإسماعيلية تضبط 63 مخالفة تموينية متنوعة وتنهي نشاط محطات وقود ومستودعات بوتاجاز إثر حملة رقابية مكثفة شملت المخابز والأسواق.

نفّذت مديرية التموين والتجارة الداخلية ب محافظة الإسماعيلية ، حملة رقابية مكثفة استهدفت المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية، أسفرت عن تحرير 63 مخالفة تموينية متنوعة. تأتي هذه الإجراءات تطبيقاً لتوجيهات الدكتور شريف فاروق ، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية ، بهدف ضمان انتظام الأنشطة التجارية والتأكد من الالتزام الصارم بالقوانين المنظمة لعملها.

تفاصيل المخالفات في المخابز والأسواق

تركز جزء كبير من المخالفات المسجلة على قطاع المخابز البلدية، حيث تم تحرير 37 مخالفة تتعلق بمعايير الجودة والنظافة والسلامة الغذائية. شملت هذه المخالفات تسع حالات لعدم نظافة أدوات العجن، و11 حالة لإنتاج خبز ناقص الوزن، وست حالات لعدم مطابقة الخبز للمواصفات المعتمدة.

Also read تموين الإسماعيلية يضبط 2400 زجاجة مشروبات غازية مجهولة المصدر

كما تضمنت قائمة المخالفات في المخابز ست حالات لعدم وجود لوحة بيانات واضحة للمستهلكين، ومخالفتين لعدم وجود سجلات رسمية، ومخالفة لعدم إعطاء بون للمواطن، وحالتين لبيع الخبز السياحي بأكثر من السعر الرسمي. وفي قطاع الأسواق، تم تحرير 20 مخالفة تضمنت سبع مخالفات لعدم الإعلان عن الأسعار، وخمس مخالفات لعدم حمل شهادات صحية، وأربع مخالفات لبيع السجائر بأكثر من السعر المقرر.

إجراءات ضد البدالين ومحطات الوقود

امتدت رقابة المديرية لتشمل البدالين التموينيين ومحطات الوقود ومستودعات تخزين الغاز، حيث تم تحرير مخالفات تتعلق بتوقف بعض البدالين عن ممارسة نشاطهم بشكل غير مبرر. كما شملت المخالفات حالة لتفريغ حمولة أسطوانات بوتاجاز خارج المستودع المعتمد، ومخالفة أخرى لتوقف محطة وقود عن ممارسة النشاط، مما يعكس استهدافا مباشرا للسلاسل الإمدادية الأساسية.

Advertisement

ضبط مشروبات غازية مجهولة المصدر

إضافة إلى المخالفات الإدارية والفنية، نجحت حملات الرقابة في ضبط 2400 زجاجة من المشروبات الغازية مجهولة المصدر. يهدف هذا الإجراء إلى حماية صحة المواطنين من المنتجات غير الآمنة والتأكد من خلو سلع الاستهلاك اليومي من الغش التجاري أو التلاعب بالجودة، مما يعزز من ثقة المواطن في الرقابة التموينية وفعاليتها في السوق المحلي.

تأكيدات وكيل الوزارة على استمرار الرقابة

شدد مجدي عبد الكريم عامر، وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية، على استمرار هذه الحملات وعدم التهاون مع أي مخالف. دعا المواطنين إلى التعاون مع المديرية والإبلاغ عن أي وقائع فساد أو غش تجاري، مؤكداً أن التصدي لكل من يحاول العبث بصحة المواطنين أو التلاعب بالأسعار سيتم بكل حزم، لضمان استقرار السوق وتوفير السلع الأساسية بالجودة والمواصفات المطلوبة لجميع المواطنين في المحافظة.