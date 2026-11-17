رئيس مركز المنيا يؤدي حملة لإزالة الإشغالات بإشراف المحافظ، لاستعادة الانضباط المروري وحماية حرم الطريق في حي جنوب المدينة.

قاد المهندس عويس قاسم غرياني ، رئيس مركز ومدينة المنيا، مساء يوم الاثنين، حملة ميدانية واسعة النطاق بهدف إزالة المخالفات الإدارية ورفع الإشغالات العالقة في منطقة أبو هلال السلخانة. تأتي هذه الإجراءات ضمن ال حي جنوب المدينة ، في إطار الجهود الحاسمة لإعادة الانضباط إلى الشوارع وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة للمواطنين.

توجيهات المحافظ لتنفيذ خطة إزالة الإشغالات

نفّذت الحملة الميدانية مباشرةً وتحت إشراف وتنفيذ صارم لتوجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الذي أكد على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية ضد التعديات على حرم الطريق العام. استهدفت العملية التصدي لكافة صور التعدي التي تعوق حركة المواطنين والمركبات، مع التأكيد الصريح على عدم السماح بعودة أي إشغالات بعد إزالة.

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مشاركة قيادات المدينة في الرصد والإزالة الميدانية

شارك في هذه العملية القيادية كل من جمال محمد، نائب رئيس المدينة، ومحمد فتحي، رئيس حي جنوب، إلى جانب فريق إدارة الإشغالات المختص. قام هؤلاء المسؤولون بمتابعة تنفيذ أعمال الإزالة ميدانياً، ورصد المخالفات القائمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، والتعامل الفوري مع أي معوقات تعترض سير العمل.

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استمرار الحملات لضمان الانضباط المروري الدائم

أكد رئيس المدينة، في بيانه الرسمي، استمرار الحملات الميدانية المكبرة في مختلف أحياء المدينة للتصدي الحاسم لأي تعديات جديدة على الطريق العام. شدد غرياني على ضرورة تكثيف المتابعة اليومية لمنع تجدد الإشغالات، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، وتحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين بشكل كامل.

خطة الوحدة المحلية لتحسين الخدمات العامة

تأتي هذه الخطوة في إطار الخطة الشاملة التي وضعتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا لإعادة الانضباط إلى الشوارع وفرض الالتزام بالقواعد المنظمة للإشغالات. تهدف هذه الإجراءات إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان بيئة آمنة وسهلة الحركة، بما يخدم مصالح المجتمع المحلي ويرفع من كفاءة الخدمات العامة في المنطقة.