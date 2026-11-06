حملة مصر الأمنية: ضبط آلاف الأسلحة وإنهاء التنقيب غير المشروع عن الذهب

المتحدث العسكري أحمد عتمان يعلن نتائج حملة مواجهة التنقيب غير المشروع عن الذهب في الصحراء الشرقية، مع ضبط كميات ضخمة من الأسلحة والمعدات وبدء المرحلة الرابعة.

كشف العقيد أركان حرب أحمد عتمان ، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية ، الخميس، عن النتائج النهائية للحملة المكبرة التي استهدفت القضاء على ظاهرة التنقيب غير المشروع عن الذهب في الصحراء الشرقية. وأكد المتحدث العسكري أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الجيش على حماية الثروات الوطنية وتأمين الحدود من العناصر الإجرامية.

أسباب الحملة وأهدافها الاستراتيجية

صرح العقيد أحمد عتمان بأن وجود عناصر مسلحة في مناطق التعدين كان يهدد سلامة العاملين ويؤدي إلى تركهم للأعمال، مما أثر سلباً على رؤوس الأموال والاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع الحيوي. وشدد المتحدث العسكري على أن الهدف الأساسي من تنفيذ هذه الحملة هو تأكيد فرض السيادة المصرية الكاملة على جميع أراضي الدولة وحماية حقوق الأجيال المقبلة.

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وأوضح أن أنشطة التنقيب غير المشروع ارتبطت بجرائم أخرى خطيرة تشمل حيازة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، والاتجار بالمخدرات، والهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى نشاط شبكات الجريمة العابرة للحدود. ولفت عتمان إلى أن التعامل مع هذه الظاهرة المعقدة تطلب توحيد جهود الوزارات والأجهزة المعنية نظراً لأبعادها الأمنية والاقتصادية والبيئية والقانونية والدبلوماسية المتشابكة.

إحصائيات الضبط والتدابير الأمنية

أسفرت الحملة العسكرية الشاملة عن ضبط 151 مواطناً مصرياً و540 أجنبياً، فيما سلّم 6614 شخصاً أنفسهم طواعية قبل بدء عمليات الضبط الميدانية. كما تم الاستيلاء على 34 قطعة سلاح و6307 قطع ذخيرة، بالإضافة إلى 317 مركبة و19 دراجة نارية تعمل في دعم الأنشطة غير القانونية.

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وشملت المصادرات أيضاً 916 معدة هندسية و73 جهازا للكشف عن المعادن و433 مولد طاقة، فضلاً عن 4488 خيمة وعشة، و860 طنا من المواد المحجرية التي تحتوي على خام الذهب. وأكدت القوات المسلحة أنها نفذت ضربات استباقية لقطع إمدادات الأسلحة والذخائر التي كانت تصل إلى العناصر الإجرامية عبر الحدود، بالتنسيق الكامل مع قوات إنفاذ القانون والوزارات المعنية.

الخسائر البشرية والضرر البيئي

عقب التصعيد الأمني، تعرض ضباط وأفراد القوات المسلحة والتشكيلات التعبوية في نطاق المنطقة الجنوبية لتبادل لإطلاق النار، ما أسفر عن مقتل رئيس أركان حرس حدود المنطقة الجنوبية ورئيس عمليات كتيبة حرس حدود تعمل في نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية. وأشار المتحدث العسكري إلى أن أعمال هؤلاء العناصر ألحقت أضراراً جسيمة بالثروة الحيوانية والزراعية، وتسببت في تلوث التربة والمياه في المناطق المجاورة.

وأكد العقيد أحمد عتمان أن القوات المسلحة لم تستهدف المدنيين أبداً، بل تعمل بجدية على حماية الحدود المصرية وصون مقدرات الوطن من أي تهديدات محتملة. كما أكد أن القوات المسلحة المصرية تمتلك أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي لضمان استمرار الأمن والاستقرار في جميع المناطق الحدودية.

المرحلة الرابعة من الحملة

أعلن المتحدث العسكري بدء المرحلة الرابعة من الحملة المكبرة لمواجهة التنقيب غير المشروع عن الذهب اعتباراً من السبت 7 نوفمبر، على أن تستمر حتى تحقيق الأهداف المحددة مسبقاً. وشدد عتمان على استمرار جهود القوات المسلحة والجهات المعنية للقضاء التام على هذه الظاهرة وضمان بيئة استثمارية آمنة ومستقرة.

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وأوضح أن استخراج الذهب بالطرق القانونية يخضع لدراسات علمية وإجراءات منظمة تختلف تماماً عن عمليات التنقيب العشوائي وغير المشروع. وحذر المتحدث العسكري من أن الانخراط في هذه الأنشطة غير المشروعة يعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية الكاملة وفقاً لأنظمة الدولة وسيادتها.