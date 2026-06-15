حملة تموينية تضبط 18 كجم من مادة مسرطنة في محلات عصير قصب ببني سويف

ضبطت حملة تموينية بمحافظة بني سويف 18 كجم من مادة ثاني أكسيد التيتانيوم الممنوعة غذائيًا داخل محلات عصير قصب، مما أثار مخاوف صحية. ويحذر خبراء من استخدام هذه المادة التي قد تسبب السرطان، ويقدمون نصائح للكشف عن العصير المغشوش.

في الآونة الأخيرة، تصدرت قضية غش عصير القصب باستخدام مادة ثاني أكسيد التيتانيوم عناوين الصحف ووسائل الإعلام المصرية، مما أثار حالة من القلق بين المواطنين حول سلامة هذا المشروب الشعبي الذي ينتشر في الشوارع والأسواق.

يأتي هذا في وقت تواصل فيه الجهات الرقابية حملاتها المكثفة لضبط المخالفين وحماية صحة المستهلكين. ففي محافظة بني سويف، تمكنت حملة تموينية من ضبط 18 كيلوغرامًا من مادة ثاني أكسيد التيتانيوم داخل أحد محلات عصير القصب، ليتبين أن هذه المادة تضاف إلى العصير بهدف تحسين لونه وإطالة مدة حفظه، مما يشكل خطرًا صحيًا كبيرًا على المواطنين.

وأكد الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، أن ثاني أكسيد التيتانيوم مادة مسموح بها في بعض الأدوية بنسب ضئيلة جدًا بغرض حماية الأقراص الدوائية من التأثر بالضوء والحفاظ على شكلها. إلا أن الاتحاد الأوروبي حظر استخدامها تمامًا في المواد الغذائية، بينما تسمح بها الولايات المتحدة بنسب لا تتجاوز 1% في بعض التطبيقات المحددة.

وأشار رمزي إلى أن إضافة هذه المادة إلى عصير القصب دون ضوابط أو نسب معينة يعرض المستهلكين لمخاطر صحية جسيمة، قد تصل إلى الإصابة بسرطان المعدة والجهاز الهضمي، خاصة مع تراكمها في الخلايا. كما أوضح أن من علامات غش العصير خلوه من الرغوة الطبيعية التي تتكون عند عصره، أو استمرار لونه أبيضًا لفترة أطول من المعتاد. من جانبه، أشاد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، بجهود وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك في التصدي لهذه الظاهرة.

وأوضح أن مادة ثاني أكسيد التيتانيوم تُستخدم أساسًا في صناعة الدهانات ومستحضرات التجميل، ودخلت الصناعات الغذائية منذ عام 1966 في أمريكا، ولكن بكميات محدودة جدًا. وأشار إلى أن سعر الكيلوغرام من هذه المادة يبلغ حوالي 140 جنيهًا مصريًا، مما يجعلها متاحة بسهولة لدى تجار المواد الخام. ودعا أبو صدام إلى ضرورة تشديد الرقابة على أسواق المواد الغذائية، وزيادة التوعية بمخاطر هذه المادة، مع التأكيد على أن العصير الطبيعي يتغير لونه بمرور الوقت، بينما يحتفظ العصير المغشوش بلونه الأبيض لفترات طويلة.

ويواصل الجهاز الرقابي حملاته المستمرة لضبط أي مخالفات، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي شبهات غش لضمان سلامتهم





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