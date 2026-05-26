حملة نظافة مكثفة وإجراءات طبية وخدمات سكنية خلال أعياد الفطر والأضحى

وزيرة التنمية المحلية والبيئة تطلق حملة نظافة شاملة، ودعوة لتسجيل المستأجرين في إسكان بديل، ونقابة المحامين تُعلن مواعيد علاجية خلال إجازة الأضحى، مع تهنئة شيخ الأزهر للقيادة والشعب

أعلنت وزيرة التنمية المحلية والبيئة عن حملة مكثفة تستهدف تحسين نظافة البيئة وتجميلها خلال أيام عيد الفطر المبارك، حيث تم توجيه جميع الإدارات المعنية بزيادة وتيرة جمع القمامة وتصريف مخلفات الأضاحي التي تنتج عن احتفالات العيد.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة إلى الحفاظ على صحة المواطنين وضمان بيئة نظيفة، خاصةً في المناطق الحضرية التي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في مستويات النفايات خلال فترة الأعياد. وقد تم تحديد جدول زمني واضح للفرق العاملة لتغطية جميع الأحياء والقرى، مع توفير معدات إضافية مثل حاويات النفايات المتنقلة وآلات جمع القمامة الكبيرة لضمان سرعة الإنجاز وتفادي تراكم المخلفات.

في سياق موازٍ، دعا مسعفي عبدالحميد، ممثل سكان الإيجار القديم، جميع المستأجرين إلى التسجيل في استمارة الإسكان البديل التي أطلقتها الدولة مؤخراً، مؤكدًا أن عملية التسجيل لا تستلزم أي خسارة مادية أو إلغاء للحقوق الحالية للمستأجرين. وأوضح مسعفي أن الاستمارة تهدف إلى توفير سكن ملائم وآمن للمتقاضين، وتفتح باب الترقية إلى سكن بديل يضمن استقراراً أفضل للأسر المحتاجة. وشجع المتقدمين على تعبئة الاستمارة عبر بوابة الحكومة الرقمية لتسريع عملية الفحص وتسجيل الطلبات بصورة شفافة ومنهجية.

من جانبها، أعلنت نقابة المحامين، برئاسة الدكتور عبدالحليم علام، عن مواعيد عمل إدارة العلاج خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، بهدف تسهيل حصول المحامين على الخدمات الطبية دون الحاجة للانتظار الطويل. حيث تم اعتماد ساعات عمل من العاشرة صباحاً وحتى الثانية ظهرًا طوال فترة الإجازة، بدءًا من اليوم التالي لتاريخ العيد وحتى نهايته، مع إتاحة استخراج خطابات العلاج ووصفات الأدوية عبر خدمة الواتساب على مستوى الجمهورية، دون التقيد بالانتماء لنقابة فرعية معينة أو الحاجة لزيارة مقر النقابة.

وقد أكدت النقابة أن هذه الإجراءات تصب في مصلحة المحامين وتضمن توفير الوقت والجهد، وتسرّع الحصول على خدمات العلاج في جميع المحافظات. كما ألقى شيخ الأزهر كلمة تهنئة رسمية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مهنئًا الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري، وكذلك الأمة العربية والإسلامية، راجيًا من الله أن يعيده على الجميع باليمن والبركات ويجعلهم من السائرين على درب التقوى والإنسانية. وجاءت التهاني في إطار الروح الوطنية والإنسانية التي تسود أجواء العيد، مؤكدًا على أهمية التضامن والرحمة في هذه المناسبة السعيدة





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

نظافة إسكان بديل نقابة المحامين عيد الأضحى تهنئة

United States Latest News, United States Headlines