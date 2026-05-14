حملة تفتيشية مكبرة على منشآت طبية خاصة بمركز ناصر في بني سويف

مديرية الصحة في بني سويف شنت حملة تفتيشية مكبرة على عدد من المنشآت الطبية الخاصة بمركز ناصر، في إطار تكثيف الرقابة على القطاع الصحي الخاص والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية. وقد أسفرت الحملة عن غلق مركز متخصص في النساء والتوليد يُدار دون ترخيص، بالمخالفة للقوانين المنظمة لعمل المنشآت الطبية الخاصة، كما شملت الحملة المرور على مركز للجراحة العامة، حيث تبين وجود عدد من المخالفات المتعلقة بالاشتراطات الصحية، إلى جانب عدم الالتزام بسياسات مكافحة العدوى، ما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لاستصدار قرار غلق للمركز وفقًا لأحكام القانون.

شنّت مديرية الصحة في بني سويف من خلال إدارة العلاج الحر، حملة تفتيشية مكبرة على عدد من المنشآت الطبية الخاصة بمركز ناصر، في إطار تكثيف الرقابة على القطاع الصحي الخاص والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية.

، أنّ الحملة جاءت تنفيذًا لخطة المحافظة بالتعاون مع المديرية لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وضبط أي مخالفات قد تؤثر على صحة وسلامة المرضى. ، قاد حملة تفتيشية أسفرت عن غلق مركز متخصص في النساء والتوليد يُدار دون ترخيص، بالمخالفة للقوانين المنظمة لعمل المنشآت الطبية الخاصة.

كما شملت الحملة المرور على مركز للجراحة العامة، حيث تبين وجود عدد من المخالفات المتعلقة بالاشتراطات الصحية، إلى جانب عدم الالتزام بسياسات مكافحة العدوى، ما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لاستصدار قرار غلق للمركز وفقًا لأحكام القانون. وشارك في الحملة، الدكتورة ناردين عبدالحاكم، والدكتورة هند جمال، مساعدي مدير إدارة العلاج الحر، ضمن جهود مديرية الصحة لمواصلة الحملات الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة بمختلف مراكز وقرى المحافظة، لضمان تقديم خدمات صحية آمنة ومنضبطة للمواطنين.

