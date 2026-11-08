حملة شبابية لشرم الشيخ تلبس الجمال أطواقا مضيئة للسلامة

مبادرة تطوعية بشرم الشيخ تحت رعاية محافظ جنوب سيناء لتركيب أطواق فسفورية على الجمال الحرة للحد من حوادث الطرق ولحماية الأرواح

أطلقت مجموعة من شباب القبائل البدوية بمدينة شرم الشيخ مبادرة تطوعية تهدف بشكل مباشر إلى حماية أرواح المسافرين على الطرق الرئيسية والدولية من خطر الجمال الحرة المتجولة. تأتي هذه الخطوة تحت الرعاية المباشرة واللواء إسماعيل كمال ، محافظ جنوب سيناء ، والدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، مما يعكس أولوية الحفاظ على السلامة المرورية في المنطقة.

تفاصيل التقنية والتركيب الميداني

يعتمد المشروع الأساسي على تركيب أطواق فسفورية مضيئة على رقاب وأرجل الجمال لتمكين السائقين ومرتادي الطرق من رؤيتها بوضوح على مسافات مناسبة خلال القيادة الليلية وتجنب الاصطدام بها. يشرح صلاح فرج، أحد المشاركين في المبادرة، أن هذه الخطوة الإيجابية تهدف إلى الحد بشكل فعال من حوادث الطرق الناتجة عن عبور الجمال بشكل عشوائي على الطرق السريعة، وهو الأمر الذي يسفر باستمرار عن مصرع العديد من الأرواح.

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التنسيق مع الخبراء والملاك

يتم تنفيذ المبادرة بمساعدة وإشراف خبير الجمال الشيخ حسين رمضان، والشيخ حسين أبو الحاج، لضمان التعامل السليم مع الإبل وإقناع ملاكها بجدوى الخطوة. يعمل الفريق بالتنسيق والتعاون المباشر مع أصحاب الجمال لتوزيع الأطواق الفسفورية عليهم مجانًا، مع متابعة دورية للتأكد من استمرار تركيبها وعدم إزالتها من قبل الماشية أو الملاك.

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المسارات الجغرافية والتمديدات

أكد حسين محمد من شباب بدو شرم الشيخ المشاركين في المبادرة، أن المشروع يتم خلال مرحلتين رئيسيتين لتغطية أكثر المحاور الحيوية خطورة بالمحافظة. تشمل المرحلة الأولى بدءًا من مدينة شرم الشيخ وتمتد طوليًا حتى طريق النفق، بينما تبدأ المرحلة الثانية من شرم الشيخ وتتفرع لتغطي الطرق المؤدية إلى مدينة سانت كاترين بكثافة.

الدعم الحكومي والاستدامة المستقبلية

أكد حسين محمد أن محافظ جنوب سيناء يدعم المبادرة بقوة، كونها تعد أحد الحلول المستدامة للحد من نزيف الأسفلت على طرق سيناء، والحفاظ على سلامة سكان وزائري المحافظة بشكل عام. قدم المشارك شكره العميق للمحافظ والدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، على الدعم الذي يقدمونه وحرصهم الشديد على مشاركة الشباب والاستماع إلى أفكارهم البناءة.