حملة رقابية كبرى في دشنا تضبط مئات المخالفات وتحسن الحركة والخدمات

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا بمحافظة قنا، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية، حملة مكبرة لرفع الإشغالات والباعة الجائلين ومخالفات الصحة والبيئة. شملت الحملة طرقات ومصانع ومنشآت تجارية، وأسفرت عن تحرير 548 مخالفة وجريمة تموينية وبيئية متنوعة، منها 56 محضر أشغال طريق، ورفع 170 حالة كمضبوطات إدارية، وتنفيذ 200 إزالة إدارية فورية. تم также تحرير محاضر عدم صلاحية للصيادلة والعاملين في مجال الأغذية، ومخالفات بيئية تتعلق بنظافة الشوارع ورش المياه وفق قانون البيئة. أكد رئيس الوحدة المحلية أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة للتصدي لكافة صور المخالفات وتحقيق الانضباط التام بالشارع الدشناوي، مع استمرارها بشكل دوري ومفاجئ على مختلف القطاعات لحماية صحة المواطنين وتحقيق بيئة آمنة ومنظمة.

في إطار جهود محافظة قña لتحسين الخدمات وفرض الانضباط في الشوارع والمرافق، شهدت مدينة دشنا حملة مكبرة نفذتها الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالتعاون مع الوحدة المحلية للمركز.

تستهدف الحملة رفع الإشغالات والباعة الجائلين ومخالفات البيع والتلوث البيئي وعدم استيفاء الشروط الصحية، مما يساهم في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتحسين المظهر الحضاري وتسهيل الحركة المرورية. وأكدت المصادر أن الحملة أسفرت عن تحرير مئات المخالفات المتنوعة بين مخالفات أشغال الطرق، وعدم حمل العاملين شهادات صحية، ومخالفات بيئية تتعلق بنظافة الشوارع ورش المياه، بالإضافة إلى ضبط منشآت تعمل بدون ترخيص ومحاضر لمخالفات باعة جائلين ومكبرات صوت تسبب إزعاجا.

ويأتي هذا within خطة متكاملة تشهد تكرارا للرحلات الرقابية المفاجئة والدورية على جميع القطاعات لضمان الالتزام بالقوانين وتوفير بيئة آمنة ومنظمة





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