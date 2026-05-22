حملات تنفيذية في محافظة الجيزة لرفع كفاءة الخدمات وتحسين النظافة العامة

تواصل أحياء ومراكز ومدن محافظة الجيزة تنفيذ حملات موسعة ل رفع كفاءة الخدمات وتحسين مستوى النظافة العامة وال تصدي للمخالفات والإشغالات ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات معالي محافظ الجيزة، وتعليمات الدكتورة هند عبد الحليم نائب المحافظ، في إطار جهود المحافظة لتحقيق الانضباط بالشارع وتوفير بيئة حضارية وآمنة للمواطنين.

قاد اللواء أحمد ثابت رئيس حي الهرم حملة ميدانية بشارع فيصل بداية من المطبعة وحتى محطة الطوابق، تم خلالها إلزام المحال التجارية بوضع صناديق قمامة أمام كل محل طبقًا للقرار المنظم لذلك، وذلك تحت إشراف الششتاوي محمد نائب رئيس الحي، وأحمد سعد مسؤول الرصد الميداني والحوكمة والتفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة. وأكد رئيس الحي اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد أي محل غير ملتزم بوضع صندوق قمامة، مع استمرار المتابعة اليومية لضمان تنفيذ التعليمات والحفاظ على مستوى النظافة بالشارع.

وفي قطاع هضبة الأهرام، تواصلت الحملات الميدانية التي أسفرت عن إيقاف أعمال بناء مخالفة للرسومات الهندسية وسحب المعدات، وتكسير أعمدة وحوائط مخالفة، ووقف أعمال تشطيب محل بدون تصريح مع مصادرة المعدات، إلى جانب إخماد حريق بمخلفات داخل قطعة أرض فضاء ورفع نواتج الحريق بالتنسيق مع المتعهد. كما شملت الحملات إزالة طوب متساقط بطريق الفيوم السريع، ورفع محتويات سنتر تعليمي مخالف، وإزالة الباعة الجائلين أمام البوابة الأولى بطريق الفيوم، بالإضافة إلى متابعة أعمال التجريد والنظافة وحملات الإشغالات بالقطاع، وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بحضور أحمد غنيم وأحمد عبد الفتاح نائبي رئيس الحي، وحسن فاروق مدير الإشغالات، ومحمد عبد الودود مدير المتابعة الميدانية.

وفي حي إمبابة، واصل الحي برئاسة باسم حمدي حملاته اليومية لرفع كفاءة النظافة وغسيل الأرصفة وتجريد الأتربة المتراكمة، مع متابعة الأسواق التي تم فضها لمنع عودة المخالفين، وتم تنفيذ حملات على محلات الجزارة بالتعاون مع مديرية الطب البيطري، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بالإضافة إلى شن حملات إشغالات والتحفظ على سيارة “فريزة” وإيداع المضبوطات بمخازن الحي. وتمكنت أجهزة الحي كذلك من إلغاء سوق الحمام والخردة بمنطقة إمبابة.

وفي حي الوراق، شنت الأجهزة التنفيذية تحت إشراف المهندس نبيل قدري حملة مكبرة على محلات بيع اللحوم والدواجن وثلاجات اللحوم المجمدة، للتأكد من سلامة وصلاحية المنتجات الغذائية، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة، وتم إيقاف عدد من المحلات التي لم تتوافق مع معايير السلامة، وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحي. وفي مراكز المدن، واصل مركز ومدينة أبو النمرس برئاسة محمود شنب تنفيذ حملات النظافة المكثفة صباحًا ومساءً، في إطار خطة الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين البيئة العامة.

وشهدت الحملات أعمال نظافة وتجريد مكثفة على الطرق والمحاور الرئيسية، من بينها طريق 6 أكتوبر، وطريق مصر ـ أسيوط السريع، وطريق المريوطية، وطريق المنصورية، إلى جانب الشوارع الداخلية والميادين بنطاق المدينة والوحدات القروية بشبرامنت ومنيل شيحة والمنوات. وأسفرت جهود فرق العمل عن رفع نحو 225 طنًا من المخلفات والأتربة وتراكمات القمامة، ونقلها إلى المقلب العمومي، في إطار خطة المحافظة للحفاظ على المظهر الحضاري وتحسين مستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ الجيزة على تصدي فوري لمخالفات البناء خلال أيام العيد، وتوفير بيئة آمنة ومريحة للمواطنين





