حملة تموينية نجحت في ضبط مخزن غير مرخص بالمحافظة يشتمل على لحوم ومأكولات غير صالحة للاستهلاك الآدمي

حملة تموينية بمحافظة أسيوط أدت إلى ضبط مخزن غير مرخص بمركز منفلوط يشتمل على ثلاثة أطنان من اللحوم والفراخ والكبدة والأسماك واللحوم المفرومة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى كميات من السلع مجهولة المصدر. كما أسفرت الحملة عن ضبط طن من كسر الأرز بدون بيانات أو فواتير، إلى جانب طن من البهارات المطحونة مجهولة المصدر داخل المخزن المخالف ببندر منفلوط.

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات اللواء محمد علوان محافظ أسيوط بتكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية. أسفرت الحملة عن ضبط طن من كسر الأرز بدون بيانات أو فواتير، إلى جانب طن من البهارات المطحونة مجهولة المصدر داخل المخزن المخالف ببندر منفلوط. تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة





Food حملة تموينية مخزن غير مرخص غير الصالح للاستهلاك الآدمي

