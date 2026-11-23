كشف الشيخ موسى هلال عن تشكل قوات الدعم السريع وعلاقتها بالبشير منذ 2003، موضحاً جذور الجنجويد والصعود العسكري لحميدتي في السودان ودارفور.

في 11 أبريل 2019، أعلن الفريق أول عوض بن عوف عن عزل الرئيس عمر البشير ، بعد ثلاثة عقود من الحكم، لتشكيل مجلس عسكري انتقالي، لكن فرحة السودانيين لم تكتمل حيث استقال بن عوف في اليوم التالي ليخلفه الفريق أول عبد الفتاح البرهان. وفي خضم هذه التحولات، برز الفريق أول محمد حمدان دقلو " حميدتي" نائب رئيس المجلس، ليصبح أحد أبرز مراكز النفوذ في البلاد، متجذراً في تاريخ دارفور الذي يروي تفاصيله الشيخ موسى هلال.

الجذور القبيلية وتشكيل الجنجويد

يعود أصل القوة التي أصبحت لاحقًا قوات الدعم السريع إلى حرب دارفور عام 2003، حيث برز الشيخ موسى هلال، زعيم قبيلة المحاميد، كمؤسس لقوات "الجنجويد" التي تشكل النواة الأولى لها رسميًا عام 2013 بقيادة حميدتي. ينتمي هلال وحميدتي إلى قبيلة الرزيقات، وإن اختلفت انتماءاتهما إلى بطونها، بينما يعود أصل حميدتي وعائلته إلى المناطق الغربية في تشاد حيث استقروا في السودان عام 1984 بعد موجات هجرة بسبب الظروف القاسية.

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تحذيرات قبل اندلاع التمرد

حذر الشيخ موسى هلال والدولة عبر لجان الأمن عامي 2001 و2002 من مؤشرات التمرد في جبل مرة، مما أدى إلى اعتقاله من قبل الفريق إبراهيم سليمان، غير أن الهجوم على مطار الفاشر في 2003 أكد صحة تحذيراته. بعد الإفراج عنه، اقترح هلال تجنيد الشباب من القبائل العربية التي كانت تمثل أقلية في الجيش، مما أدى إلى تشكيل قوات حرس الحدود لتواجه التمرد حتى عام 2005 بحصود انتصارات ميدانية.

سياسة التجنيد والتوازنات العسكرية

طلب هلال توازنًا في التجنيد بنسبة 25% لدارفور لتعويض غياب المنسوبين العرب في القوات المسلحة والشرطة، وتم تنفيذ ذلك بنشر 2000 شخص مسلح تحت إشراف الجيش في شمال وغرب الإقليم. وسعت الدولة لإبرام مصالحة في أنجمينا وأبوجا، مما أدى إلى انشقاقات في الحركات المسلحة، حيث كانت أول مجموعة تنفصل عام 2004 عن طريق هلال والرئيس التشادي إدريس ديبي، تلتها مجموعة خليل إبراهيم من حركة العدل والمساواة.

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توسيع النفوذ إلى نيالا ونيالا

بين عامي 2005 و2006، تم استنساخ نموذج التجنيد من شمال وغرب دارفور إلى مدينة نيالا تحت قيادة الفريق آدم حامد، ببدء بـ360 شخصًا مع الدفاع الشعبي. ساءت الأوضاع في نيالا بسبب الحركات المتفرقة في ليبيا وتشاد، مما دفع نحو تعزيز الوجود العسكري، حيث شكل هلال وقواته دعماً للنظام السابق وعلاقته الحميمة مع البشير التي وصفها بـ "حمايتي".

المستقبل والوضع الراهن

يحلل هلال الحرب الراهنة ومستقبل قوات الدعم السريع، مستعرضًا كواليس تكوين هذه القوة وتأثيرها على المشهد السياسي السوداني منذ نشأتها. كما يستعرض الصعود المتسارع لحميدتي من قائد قوة محلية إلى أحد أبرز مراكز النفوذ في السودان، متناولاً التفاصيل الدقيقة للعلاقات قبلية وعسكرية التي شكلت مسار الأحداث في المنطقة حتى يومنا هذا.