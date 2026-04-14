حوادث مأساوية وجهود إنقاذ ورعاية صحية في قنا خلال الساعات الماضية

شهدت محافظة قنا خلال الساعات الماضية سلسلة من الأحداث المتنوعة التي أثرت على جوانب مختلفة من حياة المواطنين. أبرز هذه الأحداث تضمن حوادث مأساوية، وجهودًا للرعاية الصحية، وعمليات رقابية لضمان سلامة الغذاء، بالإضافة إلى جهود ال إنقاذ في مواجهة ال حوادث المائية.

في التفاصيل، لقي شابان مصرعهما في حادث انقلاب دراجة نارية على طريق قنا - قفط الزراعي أمام قرية القلعة، مما أثار حزنًا كبيرًا في المنطقة. في حادث آخر، توفيت طفلة نتيجة انقلاب توكتوك في ترعة الكلابية بمنطقة السبع عيون بمركز قوص، مما أدى إلى تزايد القلق بشأن سلامة الأطفال وضرورة اتخاذ إجراءات وقائية.

بالإضافة إلى ذلك، شهدت المحافظة جهودًا مكثفة في مجال الرعاية الصحية للحيوانات، حيث قامت مديرية الطب البيطري بتنفيذ حملة قومية لتحصين المواشي ضد أمراض الجلد العقدي وجدري الأغنام، وذلك بتوجيهات من اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، وبإشراف الدكتور ماهر سباق، مدير المديرية. نجحت الحملة في تحصين 59,448 رأسًا من الماشية، وشملت 40,126 رأسًا من الأبقار، و19,322 رأسًا من الأغنام والماعز، مما يعكس التزام المحافظة بالحفاظ على صحة الثروة الحيوانية ووقايتها من الأمراض.

في سياق آخر، قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بتكثيف حملاتها الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمنافذ التجارية، بالتزامن مع احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم. هذه الحملات، التي جاءت بتوجيهات من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، واللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، تهدف إلى ضمان سلامة المواطنين والحفاظ على الصحة العامة، وأسفرت عن ضبط وتحرير 21 محضرًا متنوعًا وضبط كميات من الأسماك المملحة والمدخنة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر.

وفي سياق منفصل، نجح الأهالي وقوات الإنقاذ النهري في إنقاذ 4 أطفال بعد غرق مركب صيد في نهر النيل بمنطقة الجبيل التابعة لقرية دندرة، بينما لا تزال عمليات البحث جارية عن طفلين آخرين، مما يسلط الضوء على أهمية الاستعداد للطوارئ وتوفير معدات الإنقاذ اللازمة لحماية الأرواح. هذه الأحداث المتنوعة تعكس التحديات التي تواجه محافظة قنا، وتؤكد على ضرورة تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والمجتمعية للتصدي لهذه التحديات، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.





