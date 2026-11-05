حوار حضاري بكين والقاهرة يركز على التبادل الثقافي والتراث

فعاليات بكين الساحرة في القاهرة تجمع خبراء الصين ومصر لتعزيز الحوار الحضاري والتبادل الثقافي بين المدن الكبرى عبر مؤتمرات وندوات متخصصة.

استضافت العاصمة المصرية القاهرة ، خلال يومي الخميس والجمعة من الخامس من نوفمبر لعام 2026، سلسلة من الفعاليات الثقافية رفيعة المستوى التي نظمتها سفارة جمهورية الصين الشعبية، بهدف تعزيز الروابط بين الحضارتين الصينية والمصرية تحت شعار " بكين الساحرة".

إطلاق حوار حضاري بين بكين والقاهرة

عُقدت الفعاليات تحت رعاية السفارة الصينية في القاهرة، وبإدارة مكتب الشؤون الإعلامية لحكومة بلدية بكين، بتنفيذ مشترك من قبل المركز الصيني العربي لدراسات التعاون الثقافي والسياحي ومعهد كونفوشيوس التابع لجامعة القاهرة، حيث استهدفت الفعاليات موضوع التبادل والتعلم المتبادل بين الحضارات.

Also read رسميا.. كريستيانو رونالدو يعلن اعتزاله اللعب الدولي

تمحورت الأنشطة حول الحوار الحضاري الرسمي بين المدينتين الذي حمل عنوان "تناغم القنوات وتلاقي المعجزات"، بالإضافة إلى مسابقة خطابة باللغة الصينية حول ثقافة بكين وندوات أكاديمية متخصصة، ما يعكس عمق الشراكة الثقافية والدبلوماسية بين الدولتين.

كلمات رؤساء الهيئات والمؤسسات المشاركة

شهد حفل الافتتاح الذي أقيم بمقر المجلس الأعلى للثقافة المصري، حضورًا رفيعًا وشهادات مهمة، حيث ألقى الدكتور أشرف العزازي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، كلمة أكد فيها أن مصر والصين تتقاسمان تاريخيًا منظومة من القيم تشمل إعلاء المعرفة والابتكار والاعتزاز بالهوية والانفتاح والتسامح.

Advertisement

وأشار الدكتور أشرف العزازي إلى أن التبادل الثقافي يظل ركيزة أساسية للعلاقات المتينة بين البلدين، مؤكدًا أن هذا النوع من الشراكات يعزز التفاهم المتبادل ويبني جسورًا من الثقة بين الشعبين الشقيقين عبر التاريخ الطويل.

ومن جانبه، أشار الدكتور تشنغ تشنغ جيون، عضو مجلس الإدارة ونائب رئيس جامعة الدراسات الدولية ببكين، إلى أن تعزيز الحوار المتكافئ بين الحضارات يكتسي قيمة كبيرة في العصر الراهن، خاصة في ظل تزايد الصراعات الجيوسياسية والتيارات المضادة للعولمة في المشهد الدولي.

وأضاف الدكتور تشنغ تشنغ جيون أن الجامعة ستواصل الاستفادة من مزاياها في تخصصات اللغات الأجنبية، والاستعانة بدور المركز الصيني العربي لدراسات التعاون الثقافي والسياحي كمنصة استراتيجية، لتعميق التعاون مع الجامعات ومراكز الفكر والمؤسسات الحكومية المصرية.

تبادل الآراء حول القنوات والتراث التاريخي

تضمنت الفعاليات جلسة نقاشية متخصصة بعنوان "تناغم القنوات والاستفادة المتبادلة بين الحضارات"، ناقش فيها الضيوف الصينيون والمصريون القيمة التاريخية والثقافية للقنوات المائية، حيث قورن بين القناة الكبرى في بكين وقناة السويس المصرية.

قدم حو يو شيانغ، عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الدراسات الدولية ببكين ومدير المركز الصيني العربي لدراسات التعاون الثقافي والسياحي، مداخلة حول "النقوش الحجرية الأثرية والاستفادة المتبادلة"، مبرزًا النقوش باللغة العربية في الصين وكيفية توثيق التراث.

تطرق هوانغ شي هاي، نائب عميد كلية اللغات الأجنبية بجامعة جيوانتشو للمعلمين، إلى دروس مدينة تشيوانتشو حول التفاعل الثقافي عبر طريق الحرير البحري في عهدي سونغ ويوان، مشيرًا إلى دور التجارة البحرية في تلاقح الثقافات والتقارب بين الشعوب.

Advertisement

كما تناولت نيو منغ دي، الأستاذة بجامعة بكين للطيران والطيران الفضائي، موضوع "التعبير المرئي المعاصر للحضارات القديمة"، مستخدمة سور الصين العظيم والأهرامات كمحاور رئيسية لمناقشة الرموز المعمارية والتاريخية المشتركة.

مستقبل التعاون الثقافي والأكاديمي المستقبلي

أعربت شيا يو، رئيسة قسم الترويج الخارجي بدائرة الاتصال بلجنة الحزب الشيوعي الصيني لبلدية بكين، عن أملها في أن تمثل هذه الفعالية فرصة لمواصلة تعميق التبادل والتعاون بين المدينتين التاريخيتين، وتعزيز التفاهم من خلال التعلم المتبادل.

وتطرقت الفعاليات إلى دور المعهد الصيني العربي لدراسات التعاون الثقافي والسياحي كمنصة حيوية، مؤكدة أن المدينتين الصديقتين حققتا إنجازات جديدة في مجالات الثقافة والفنون وتبادل الزيارات في السنوات الأخيرة الماضية.

وشهدت الندوات حضورًا لعدد من الخبراء والباحثين وممثلي الأوساط من كلا البلدين، بما في ذلك الدكتور تشنغ تشنغ جيون، وتشانغ يي، ومديرة المعهد حو يو شيانغ، وعدد من العمداء والأساتذة من جامعات بكين والقاهرة.

تهدف هذه الفعاليات المتعددة الأيام إلى بناء جسور أكاديمية مستدامة للحوار الحضاري بين الصين ومصر، وتعزيز التبادلات بين الشباب، والعمل المشترك على جمع النقوش الحجرية وتوثيقها ودراستها في إطار حماية التراث الإنساني.