حوار بين الحضارات: مجلس حكماء المسلمين يؤكد أهميَّة التعارف والتفاهم والتَّعاون

حوار بين الحضارات هو أحد أهم السُّبُل لتعزيز التفاهم والتقارب بين الشعوب والثقافات، وترسيخ قيم السَّلام والتَّعايش والاحترام المتبادل، بما يُسهِم في مواجهة التَّحديات العالمية المشتركة وبناء مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا للبشريَّة.

أكد مجلس حكماء المسلمين أن ال حوار بين الحضارات يمثِّل أحد أهم السُّبُل لتعزيز التفاهم والتقارب بين الشعوب والثقافات، وترسيخ قيم السَّلام والتَّعايش والاحترام المتبادل، بما يُسهِم في مواجهة التَّحديات العالمية المشتركة وبناء مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا للبشريَّة.

وفي هذا السياق، نظَّم المجلس سبع جولات من حوار الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني، وأطلق مبادرات رائدة، من بينها قوافل السلام الدوليَّة، ومنتدى شباب صُنَّاع السلام، وبرامج الحوارات الطلابيَّة من أجل الأخوَّة الإنسانية، بما أسهم في توسيع دوائر الحوار وتعزيز التواصل بين أتباع الأديان والثقافات المختلفة. ويعتبر مجلس حكماء المسلمين جهودًا متواصلةً لتعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات؛ إيمانًا منه بأنَّ التعارف والتفاهم والتَّعاون تمثِّل ركائز أساسيَّة لتحقيق السلام العالمي.

كما يبذل المجلس جهودًا لتعزيز الحوار والتعاون بين مختلف الحضارات والثقافات، معتبرًا أنَّ التنوع الحضاري والثقافي يمثل مصدرًا للإثراء الإنساني والتكامل المعرفي





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